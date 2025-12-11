Descentralizar O Ser Controlado - destacado de la entrevista 2

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





Mike Adams y Todd Pittner hablan sobre los temas de descentralización y despoblación en su programa Decentralized TV. Presentan a Charlie Robinson, quien ha escrito extensamente sobre estos temas, incluyendo su libro “The Controlled Demolition of the American Empire”. Robinson enfatiza la importancia de entender los sistemas de control global y la necesidad de plataformas de medios alternativos como Activist Post y Brighteon. También mencionan los peligros de la IA y el transhumanismo, la ineficacia de los medios tradicionales y la necesidad de reevaluar la relación con los bancos y el sistema médico. La conversación destaca la necesidad de conocimiento descentralizado y resiliencia frente al control sistémico.









La conversación gira en torno a la promoción del evento Anarchapulco en Puerto Vallarta del 15 al 20 de febrero, con ponentes como Roger Ver y Stu Peters. Charlie Robinson, anfitrión y maestro de ceremonias, anima a asistir o ver la transmisión en vivo para quienes no puedan ir en persona. También hablan del motor de creación de libros en brightelearn.ai, que genera libros sobre diversos temas usando IA. Mike Adams demuestra las capacidades del motor, incluyendo la generación de títulos, portadas y contenidos. El segmento concluye con la promoción del sitio web de Todd, my575e.com, que ofrece información sobre asociaciones no incorporadas sin fines de lucro (UNA) para protección de activos y estrategias fiscales.