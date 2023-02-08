274) Limpeza magneto-térmica de grafeno de farmacêuticos

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Créditos à La Quinta Columna, Fevereiro 02 2023:TÉCNICA DE DEPURAÇÃO MAGNETO-TÉRMICA SEVILLANO-DELGADO: https://rumble.com/v284jag-tcnica-de-depurao-magneto-trmica-sevillano-delgado.html
Nota - Após microscopia, a limpeza térmica e magnética descrita aqui, nem sempre basta. é necessária a "condensação" da auto-montagem cristalina microscópica sob influência de microondas: https://www.brighteon.com/watch/0ddb1ee6-252b-4053-8462-02c024a156e5?index=3
Introdução experimentação de grafeno continua:
Novos riscos de medicamentos para alívio da congestão nasal levam a revisão europeia. Notificadas 86 reações
adversas em Portugal - https://www.msn.com/pt-pt/noticias/other/novos-riscos-de-medicamentos-para-al%C3%ADvio-da-congest%C3%A3o-nasal-levam-a-revis%C3%A3o-europeia-notificadas-86-rea%C3%A7%C3%B5es-adversas-em-portugal/ar-AA18Qmnx
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/@electrosmogportugal ou https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA