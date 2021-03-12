Ο Δρ. Λάνκα εξηγεί μία ιστορική πτυχή που οδήγησε στη μολυσματική - κολλητική θεωρία και στους εμβολιασμούς

Ο ιολόγος και ο μεταρρυθμιστής ιατρικής Dr. rer. nat. Στέφαν Λάνκα, σε συνέντευξη με τον Τύπο, μετά την ετυμηγορία στη λεγόμενη "δίκη ιού της ιλαράς" στις 12 Μαρτίου 2015 έξω από το περιφερειακό δικαστήριο του Ράβενσμπουργκ.

Η τελεσίδικη δικαστική απόφαση εδώ: www.brighteon.com/f1721d71-8cd4-4e8b-9d52-d72f4fc436e1





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