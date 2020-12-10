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ALERTE JBF en DANGER
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18 views • December 10, 2020
9 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=6ryOsFGfcDI&;feature=youtu.be
Vivre sur le Fil : https://www.youtube.com/channel/UCYIVNB7TGiwWa-Zs3wJQbqg
https://qactus.fr/2020/12/10/q-scoop-alerte-le-prof-jean-bernard-fourtillan-en-danger/
En diffusant en masse cette vidéo, Aidez le Professeur Jean Bernard F inquiété par la justice de ce pays alors qu'il est aujourd'hui le seul à porter un réel espoir sans précédent d'amélioration de leur santé aux malades atteints d'Alzheimer, de Parkinson, de troubles du sommeil, de dépression ...
Les liens vers les sites d'associations de malades, les recherches, articles de presse honteux etc
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/poitiers-un-essai-clinique-sauvage-sur-350-malades-parkinson-et-alzheimer-demantele-7798353676
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/essai-clinique-sauvage-j-etais-en-confiance-dit-une-malade-qui-suit-le-traitement-7798356746
https://valentonine.fr/fr-fr/temoignages/tous-les-temoignages.html
Le témoignage évoqué avec la réponse du ministère
https://valentonine.fr/fr-fr/temoignages/temoignages-parkinson/192-temoignage-154.html
Le système VS, les applications thérapeutiques des découvertes du Pr JBF
https://valentonine.fr/fr-fr/la-decouverte/presentation-de-la-decouverte.html
Témoignage court et poignant de Christine
https://valentonine.fr/fr-fr/temoignages/temoignages-parkinson/165-temoignage-143.html
Vivre sur le Fil : https://www.youtube.com/channel/UCYIVNB7TGiwWa-Zs3wJQbqg
https://qactus.fr/2020/12/10/q-scoop-alerte-le-prof-jean-bernard-fourtillan-en-danger/
En diffusant en masse cette vidéo, Aidez le Professeur Jean Bernard F inquiété par la justice de ce pays alors qu'il est aujourd'hui le seul à porter un réel espoir sans précédent d'amélioration de leur santé aux malades atteints d'Alzheimer, de Parkinson, de troubles du sommeil, de dépression ...
Les liens vers les sites d'associations de malades, les recherches, articles de presse honteux etc
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/poitiers-un-essai-clinique-sauvage-sur-350-malades-parkinson-et-alzheimer-demantele-7798353676
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Le témoignage évoqué avec la réponse du ministère
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Le système VS, les applications thérapeutiques des découvertes du Pr JBF
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Témoignage court et poignant de Christine
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