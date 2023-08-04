CYBER ATTACK WARNING FROM INFOWARS!

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A CYBER TTACK IS COMING TO SHUT DOWN THE POWER GRID. I BELIEVE THIS WILL HAPPEN WHEN THE CORRUPT FEDERAL RESERVE FLIPS THE WORLDS STOCK MARKET INTO A CRYPTO ENTITY. THIS WILL MKE YOUR MONEY OBSOLETE. YOU BETTER GET YOUR MONEY OUT OF THE BNKS IF YOU DON'T WANT TO BE LEFT WITHOT ANY MONY...WAKEUP!