Documentaire HOLD-Up+ * Partie 2 - La vérité sur la fausse pandémie de SARS Cov v2

10 views • February 27, 2021

Documentaire HOLD-Up+ * Partie 2Reportage Hold up : Enquête sur l'origine du SARS-Cov 2Source : HOLD-UP Média1ère partie :Combattons les médias mensonges !!Pour défendre et préserver notre liberté d'expression : Partageons, confrontons nos idées dans un cadre respectueux et amical !Bon visionnage !

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