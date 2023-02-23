Μετά τα μπόλια, θέλουν τώρα να φάτε και σκουλήκια... Πως, ποιοι και γιατί τα προωθούν

Μπορείτε να φάτε ψωμί από σκουλήκια, μπισκότα, μπιφτέκια, μαγιονέζα και άλλα πολλά...

Αν θέλετε τα τρώτε και ζωντανά...

Ακόμα και τα περιττώματά τους είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και λιπαρά..

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ...

Είναι η νέα φιλοσοφία για να σώσετε τον πλανήτη... Το τι μπορεί να πάθετε, μικρή σημασία έχει...

'H Κυβέρνηση Μητσοτάκη εκτελεί την Ατζέντα της Νέας Ταξης..Φτιάχνουν ένα κοσμο διαφορετικό μειωμένο σε πληθυσμό με έλεγχο ακόμη και στο είδος τροφής.. Παρουσιάζουν ότι δηθεν υπάρχει πρόβλημα με το κλίμα και ότι τα ζωα αποβάλουν μεθάνιο που προκαλεί πρόβλημα.. Eτσι χρηματοδοτούν προγράμματα για να αλλάξει την τροφή του ο Έλληνας και να αρχίσει να τρώει έντομα και σκουλήκια.. Ξεκίνησε να τα πασάρει από την ελεγχόμενη Τηλεόραση και με χρηματοδότηση του προγράμματος HelEntoFood από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.. Η Φιλοσοφία που βάζει την Ιδεοληψία πάνω από την πραγματικότητα. Ετσι προσπαθεί να κανει θύματα αυτής της Ιδεοληπτικής παρουσίασης από την Τηλεόραση αρχικά. Παρουσιάζονται ως ΣΩΤΗΡΕΣ που θα σώσουν τον πλανήτη ενώ στην πραγματικότητα θέλουν να κατσικωθούν πάνω μας για να υποτάξουν πλήρως σε ότι παρανοϊκό εφαρμόζουν βάσει της ατζέντας τους. Η Αυστραλία ξήλωσε το Υπουργείο Κλιματικής αλλαγής και τις πράσινες Επιτροπές.. Κατάλαβαν τι παίζει. Στην Ελλάδα περνούν αυτήν την ατζέντα για να αλλάξουν την Μεσογειακή διατροφή μας και να την αντικαταστήσουν με Σκουλήκια αράχνες και άλλα έντομα. Μετα την παρουσίαση της ομάδας στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης που μας έδειξε τα «γευστικά» μπισκότα από σκουλήκια αρχίζουν και φτιάχνονται ΦΑΡΜΕΣ που παρουσιάζουν τα σκουλήκια ως την τροφή του Μελλοντος.. Στην τελευταία έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ είχαν και περίπτερο …Δείτε πως η ΕΤ 3 παρουσίασε το θεμα με την Φάρμα στην Έδεσσα και το Video από τη έκθεση στη Θεσσαλονίκη… Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το συγκεκριμένο είδος σκουληκιού είναι επιτρεπτό για φάγωμα ενω αναμένεται νσ δώσει πράσινο ΦΩΣ σε ακομη 11 έντομα!!! Ο τελικός στόχος είναι να μας ταΐζουν τεχνητό κρέας τεχνητό ψαρι σκουλήκια εντομα κ.α ..Τι θα έχουν μεσα τα τεχνητά νομίζω φαντάζεστε.. Θα το πάνε με Νόμο και με κατάργηση μετρητών. Υποχρεωτικά!! Χρειάζεται αντίσταση για να επανέλθει η Κανονικότητα .Δεν δεχόμαστε τις εντολές που εκτελεί ο ΚΟΥΛΗΣ .. Δεν δεχόμαστε τη ΖΩΗ που επιλέγουν τα Παρανοικά Ναζίδια για εμας..Την ΖΩΗ μας την επιλέγουμε εμεις και η Ζωη αυτη θα επανέλθει οταν ο Λαός θα σας κυνηγήσει με τις πέτρες. '





