†Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο ανεπανάληπτος άγιος Πέτρος Αλεξανδρείας [ΒΙΝΤΕΟ-2013]

Ο π. Νικόλαος αναφέρει σε αυτήν την Ομιλία, ανάμεσα στα υπόλοιπα και την εξαιρετική εμπειρία του πνευματικού του πατρός, πανοσολογιωτάτου αρχιμανδρίτου, καθηγουμένου της Ι.Μ. Κωνσταμονίτου του Αγίου Όρους, γέροντος Αγάθωνος, που είναι σχεδόν όμοια με εκείνη του αγίου ιερομάρτυρος Πέτρου Αλεξανδρείας! 12ο ΜΑΘΗΜΑ 20-11-2013 Πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Άνω Πόλεως Θεσ/νίκης Ο μακαριστός π. Νικόλαος έδωσε μεγάλες μάχες εναντίον της παναίρεσης του Οικουμενισμού που έχει αλώσει τα υψηλά κλιμάκια της εκκλησιαστικής ηγεσίας.

