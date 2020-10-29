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Лечение рака с помощью ферментов и диеты. Международный симпозиум "ПРАВДА О РАКЕ". Линда Айзэкс
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610 views • October 29, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет русский перевод одного из выступлений на Международном симпозиуме «ПРАВДА О РАКЕ», прошедшего в Орландо, штат Флорида, 5-7 октября 2017 г. Тема выступления: «Лечение рака с помощью ферментов и диеты», докладчик: доктор Линда Айзэкс.
Доктор Линда Айзэкс работала совместно с доктором Николасом Гонзалесом – известным натуропатом, специалистом по альтернативному лечению рака. (см. фильм «ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 6, ч. 1. Протоколы лечения рака» с его участием) https://youtu.be/S0I7c7jgJA8. А сейчас она продолжает начатое им дело.
Из данного выступления вы узнаете историю применения панкреатических ферментов (пищеварительных энзимов) в лечении рака, а также о механизме их воздействия на раковую опухоль. То, что эти ферменты способны расщеплять опухоль, было обнаружено случайно одним из раковых больных – Уильямом Дональдом Келли, который впоследствии успешно вылечит разработанным им протоколом альтернативного лечения множество раковых больных. А Николас Гонзалес станет его последователем.
Благодарим всех, кто принял участие в работе над фильмом, и кто поддержал проект! С вашей помощью мы можем делать больше!
Примите участие в распространении Правды – поддержите перевод на русский язык новых уникальных видеоматериалов! Своим участием, пусть даже небольшим, вы можете ускорить выпуск этих замечательных фильмов на русском языке, а также способствовать их распространению. Правда должна быть доступна всем! Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
В выступлении упоминаются кофейные клизмы. Подробнее об этом смотрите в следующих материалах:
Кофейные клизмы – чудо детоксикации и метод лечения https://medalternativa.info/entry/kofejnye-klizmy/
О чем не говорят. Кофейная клизма https://medalternativa.info/entry/kofejnaya-klizma/
Как делать кофейные клизмы (фрагмент видео Бориса Гринблата и Лузай Владимира - см. позицию 7.42): https://youtu.be/oLLnXD0ZIZ4?t=7m42s
Фильм “Чудо Герсона: исцеление рака”: https://youtu.be/xXOxYTKrY6A
Доктор Линда Айзэкс работала совместно с доктором Николасом Гонзалесом – известным натуропатом, специалистом по альтернативному лечению рака. (см. фильм «ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 6, ч. 1. Протоколы лечения рака» с его участием) https://youtu.be/S0I7c7jgJA8. А сейчас она продолжает начатое им дело.
Из данного выступления вы узнаете историю применения панкреатических ферментов (пищеварительных энзимов) в лечении рака, а также о механизме их воздействия на раковую опухоль. То, что эти ферменты способны расщеплять опухоль, было обнаружено случайно одним из раковых больных – Уильямом Дональдом Келли, который впоследствии успешно вылечит разработанным им протоколом альтернативного лечения множество раковых больных. А Николас Гонзалес станет его последователем.
Благодарим всех, кто принял участие в работе над фильмом, и кто поддержал проект! С вашей помощью мы можем делать больше!
Примите участие в распространении Правды – поддержите перевод на русский язык новых уникальных видеоматериалов! Своим участием, пусть даже небольшим, вы можете ускорить выпуск этих замечательных фильмов на русском языке, а также способствовать их распространению. Правда должна быть доступна всем! Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
В выступлении упоминаются кофейные клизмы. Подробнее об этом смотрите в следующих материалах:
Кофейные клизмы – чудо детоксикации и метод лечения https://medalternativa.info/entry/kofejnye-klizmy/
О чем не говорят. Кофейная клизма https://medalternativa.info/entry/kofejnaya-klizma/
Как делать кофейные клизмы (фрагмент видео Бориса Гринблата и Лузай Владимира - см. позицию 7.42): https://youtu.be/oLLnXD0ZIZ4?t=7m42s
Фильм “Чудо Герсона: исцеление рака”: https://youtu.be/xXOxYTKrY6A
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