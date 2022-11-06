6. Новый человек

Как он прекрасен, боже правый!

Как он велик, как он могуч!

Как он удар наносит с правой

И как язык его колюч!

Назло врагам, назло эпохе,

Назло никчёмным подлецам,

Он совесть не сгнобил в молохе,

Остался верен праотцам!

Спокоен он и смотрит смело –

Ведь все пути его прямы,

Он разум, душу, дух и тело,

Стяжав в гармонии умело,

Не придаёт соблазнам тьмы.

Венцом идиллии возвышен

Над клептократной суетой,

Как чётко голос чести слышен

Над замиксованной толпой!

Его не слушают невежды

И трусы, лица отвратив,

Молчат, крадут и лгут как прежде,

Твердя хульной речитатив,

Его порочит круг презренный

«Элитой» кривдой нареченный.

Любви Вселенской не познав

И, не взыскавши добродетель,

Свой куцый, горделивый нрав

(Невежества прямой свидетель)

Все представители сих орд

На рассмотренье выставляют

И под эгидой держиморд

Фиглярством истину скрывают.

Когда ж любовь могучей лирой

В жизнеречение войдёт –

Поблекнут подлые сатиры

И страх в небытие уйдёт.

Тогда за счастье быть подобным

Ему в поступках и делах

Воспримут те, кто раньше вздорным

Считал быть в праведных рядах,

Кто поведеньем лицемерным

И жизнью подлинной своей

Бесчестья ярким был паттерном,

Орудием дурных затей.

Воззрят на Истину смиренно,

Что в славе доблести прямой

Его подругой дорогой

Была и будет, несомненно.

А он – как жил, так жить и будет –

Быть светом самому себе

Ему не вновь. И да прибудет

Любовь и мир в его судьбе!