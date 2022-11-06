Красу у женщины воспеть
Несложно ловкому поэту,
И, соблазняя, преуспеть,
Слагая песнь куплет к куплету.
Но еж ли выбрал для себя
Путь чистоты и созиданья,
Чужды тебе упоминанья
О лести. Истину любя,
Ты мерой совести читаешь
Событья и людей вокруг,
И что и как, кто враг, кто друг
Интуитивно понимаешь.
Отыдя прочь от нервной брани,
От лицемерья и вранья,
Для «да» и «нет» отметя грани,
Хоть в рассужденьи, хоть в молчаньи,
Стражишь ты собственное «Я».
Тебе не нужно славословьем
И резвой дерзостью пленять,
Рассудок дев, что могут сходу
Твоими и чужими стать.
Пороки, как и добродетель –
Часть мира, и ты – тоже часть,
И чтоб твой путь остался светел,
Ты перестал их отрицать.
Ты принял мир, как есть, и дальше
В своих познаниях пошёл,
Обрёл спокойствие без фальши,
Любовь, воздвигнув на престол
Своей державной ипостаси,
Где каждый день ты жизни рад,
И разум, чувствами украсив,
Ты получаешь результат,
Что ставил целью достиженья.
Подруга ж, рядом, что с тобой
Прелестной, нежной теплотой
Поддержит мыслей устремленья
И усмирит твои волненья
Своею чистою красой.
И будет музой и отрадой
И вместе с ней пожнёте вы
Плоды любви и радость правды,
И воплощение мечты.
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