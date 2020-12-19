Heilige Paisios van Agion Oros : ''Wat weten de meeste christenen over God tegenwoordig?''

Orthodox Geloof :

Dit kanaal is aangeboden aan het Nederlandse publiek dat geinteresseerd is in het horen van de leringen van de Heilige Vaders van de echte en de enige kerk van Jezus Christus die te vinden is in de Orthodoxe kerk.



Dit kanaal zal ook aandacht geven aan lezingen ,intervieuws en hymnen die alleen verwijzen naar het Christelijk Orthodox geloof .



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''Heer , Jesus Christus , zoon van God , ontferm u over mij , de zondaar''