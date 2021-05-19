Musor gyerekeknek rendezvenyre

A kincseket osztogató horgász szobor



Vicces program, kifejezetten kis gyerekek szórakoztatására. Mi is lehet érdekesebb mint jó sok mókával megküzdeni egy kis ajándékért? A gyermekeknek hatalmas móka és kacagás a kincsvadászat. Szeretik bebizonyítani, hogy igenis, akkor is, megszerzik amit akarnak. Az apró kincseket mi is vihetjük, de amennyiben van céges kulcstartó vagy valamilyen apróság, azt kiosztjuk a gyerekek körében.