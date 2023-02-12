Mitschuld der Medien am Krieg

Julien Assange meint in seiner Aussage, dass Kriege fast immer das Ergebnis medialer Lügen sind. Die Bevölkerung muss manipuliert werden, damit sie einen Krieg will. Ohne diese mediale Unterstützung der Regierungspropaganda könnten Kriege schneller zu Ende sein. Frieden ist demnach das Ergebnis guter und friedensliebender Medien.

