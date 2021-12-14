MONOPÓLIO - A quem pertence o mundo?

Este brilhante documentário de Tim Gielen revela como um pequeno grupo de criminosos super-ricos tem comprado praticamente tudo na terra, até ser dono de tudo isso. Desde a mídia, assistência médica, viagens, indústria alimentícia, governos... Isso lhes permite controlar o mundo inteiro. Por causa disso, eles estão tentando impor a Nova Ordem Mundial. Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros,...



Este documentário de incrível abertura de olhos revela algo surpreendente: a maioria do nosso mundo é de propriedade das mesmas pessoas. Por causa disso, eles podem controlar o mundo inteiro e impor sua agenda perversa a toda a humanidade. Este é o momento de expô-los e de se erguer como um só para defender nossa liberdade. O nome das duas empresas que virtualmente possuem o mundo são Vanguard e BlackRock. Elas estão no coração do Estado Profundo (Deep State) ou Cabala. Seu plano é o Grande Reposicionamento onde eles querem escravizar todos os humanos na Terra.