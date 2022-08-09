ΗΠΑ: ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

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Μετά από μια πραγματικά …μαραθώνια νύχτα, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Biden αναφορικά με το κλίμα. Αν και υπήρξαν αντιδράσεις, με την διαδικασία να πηγαίνει σε ισοψηφία, τη λύση έδωσε η αντιπρόεδρος Kamala Harris η οποία με την ψήφο της στέλνει το νομοσχέδιο στην Βουλή των Αντιπροσώπων την επόμενη εβδομάδα προς ψήφιση.