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L'info en questionS #33 - LIVE du 28 janvier 2021
luciole
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20 views • January 29, 2021
28 janvier 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=nxQ-M3SO5Kc
Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ

L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.

Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.

Pour se connecter à la chaîne de BAM! : /channel/UC8JAiK9V6brDq5XcTJpjHGw

Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
YouTube : /channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
YouTube : /channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : /channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
YouTube : /channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Odysee : https://odysee.com/%40Chloe_F:b
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
👉MARIE-LYNE VUATTOUX : à venir

■ Références Chloé :
• Discours de E. Macron le 26.01 au WEF : https://www.youtube.com/watch?v=mGHt1N0MYGA
• Participants au WEF 2021 : https://www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021/cochairs/
• Programme du WEF : semaine du 25 au 29 janvier 2021 - article de l'Agefi : https://www.agefi.com/actualites/entreprises/wef-2021-les-conferences-a-ne-pas-manquer
• Accenture, trends 2020 : https://www.accenture.com/fr-fr/insights/digital/fjord-trends-2020
• Accenture, rappport sur l'intégralité des trends : https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF-2/Accenture-Fjord-Trends-2020-Report.pdf%23zoom=80
• Article de Guy Boulianne sur le Brevet sur les Doubles numériques de Microsoft US 10 853 717 B2 : https://guyboulianne.com/tag/us10853717b2//
• ID2020, Le Manifeste : https://id2020.org/manifesto/
• ID2020, partenaires : https://id2020.org/alliance/
• Black Mirror, épisode 4 saison 3 : San Junipero. https://vimeo.com/208471851/
• Black Mirror, épisode 1 saison 2 : Bientôt de retour.
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19472154&;cserie=10855.html/https://fr.wikipedia.org/wiki/Accenture/
• Suicide de Rudy Noel, restaurateur à Vagnet : https://odysee.com/%40BobTremblay:6/No.191:4?r=2aaDLTZzNNCQkivDBjnXdCPrmyMUysqP/
• Initiative pour l'intégrité et la liberté : http://charlypache.ch/files/VIERGE-NOEL-SANS-DELAI-STOPP-Impfpflicht-VI-Onlinebogen-fr-v01.pdf
•Texte de l'initiative pour l'intégrité et la la liberté : https://fbschweiz.ch/index.php/fr/stopp-impfpflicht-initiative-fr/
Keywords
bigpharmacorruptionresistancedictaturelibertecovidmasquessantehumanitevaccinsarbitrairelibertesabsurdegardiens
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