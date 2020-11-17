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Le monde est sous hypnose : La face cachée de l'inaction - Mika Denissot
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12 views • November 17, 2020
16 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=9c0rK-E23E0&;pbjreload=101
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
Combien de personnes voyons-nous au quotidien qui devant une difficulté quelconque et imprévue, commencent par s’affoler ou à se lamenter pour ensuite continuer à s’affoler jusqu’ à ce que cet affolement devienne leur nouvelle norme.
Elles ne réfléchissent plus par elles-mêmes. Elles ne se demandent jamais si dans leur pensée, dans leur esprit, elles ne possèdent pas des éléments susceptibles de remédier à la situation.
Non, jamais ! Elles se mettent à courir, à paniquer, à pleurer sur leur sort, ou si elles ont une maladie, se mettent à prendre des médicaments avant même de raisonner.
Mais ça va plus loin. Si la situation est dramatique pour leur propre existence, comme par exemple le grand reset, la crise ecnomique ou sanitaire, la perte de leur emploie, alors elles peuvent même devenir violentes, en arriver aux poings, faire de la délation, prendre les armes. -
Car ces personnes ne pensent pas, elles sont sous hypnose.
Le monde est sous hypnose et le temps est venus d'en sortir.
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https://noe-soulinamind.com/prendre-rdv-avec-son-destin/
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➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
A plus tard dans la vie,
Mika
#lemondeestsoushypnose
#redevenirconscient
#eleversespensees
Mika Denissot : https://www.youtube.com/channel/UC_o4TapHA9Cov6OdyPSvQEQ
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Elles ne réfléchissent plus par elles-mêmes. Elles ne se demandent jamais si dans leur pensée, dans leur esprit, elles ne possèdent pas des éléments susceptibles de remédier à la situation.
Non, jamais ! Elles se mettent à courir, à paniquer, à pleurer sur leur sort, ou si elles ont une maladie, se mettent à prendre des médicaments avant même de raisonner.
Mais ça va plus loin. Si la situation est dramatique pour leur propre existence, comme par exemple le grand reset, la crise ecnomique ou sanitaire, la perte de leur emploie, alors elles peuvent même devenir violentes, en arriver aux poings, faire de la délation, prendre les armes. -
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