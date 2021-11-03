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Clown Planet News (3 November, 2021): Robot Nurses, COP26, Biden & Francis, Virginia Governor Win
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0 view • November 03, 2021
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https://twitter.com/disclosetv/status/1454781788556046338
https://twitter.com/therecount/status/1455153009114161161
https://twitter.com/disclosetv/status/1455195062405632007
https://twitter.com/disclosetv/status/1455164263836815369
https://www.irishtimes.com/news/world/cop26-ireland-to-sign-global-pledge-for-30-cut-in-methane-emissions-1.4716490
https://twitter.com/cwt_news/status/1454790195367354369
https://twitter.com/EliseiNicole/status/1455676882926637059
https://twitter.com/LeoDiCaprio/status/1455931525485273093
https://www.bigissue.com/news/environment/cop26-haggis-the-most-unsustainable-dish-at-glasgow-climate-conference/
https://www.msn.com/en-us/news/us/nyc-vaccine-mandate-9000-city-workers-put-on-unpaid-leave/ar-AAQbCcs
https://nypost.com/2021/10/30/fdny-firehouses-shuttered-over-vaccine-staffing-shortages/?utm_campaign=iphone_nyp&;utm_source=message_app
https://www.youtube.com/watch?v=PjYnmJJucTw
https://www.msn.com/en-us/money/other/locking-guests-inside-disneyland-shows-chinas-extreme-covid-tactics/ar-AAQaNOC
https://www.youtube.com/watch?v=3RcWmADeVNk
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https://smcgvl.org/wp-content/uploads/20211031.pdf
https://off-guardian.org/2021/10/30/theres-no-case-for-vaccinating-children-the-fda-meeting-proves-it/
https://brownstone.org/articles/this-is-not-a-pandemic-of-the-unvaccinated/
https://www.youtube.com/watch?v=2RIgAZORSwA
https://www.youtube.com/watch?v=SDD7M1OWBDg
https://theexpose.uk/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-death-rates-are-in-most-vaccinated-countries/
https://www-iltempo-it.translate.goog/attualita/2021/10/21/news/rapporto-iss-morti-covid-malattie-patologie-come-influenza-pandemia-disastro-mortalita-bechis-29134543/?_x_tr_sl=it&;_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui
https://www.zerohedge.com/political/former-truck-driver-who-spent-just-153-campaign-nearly-unseats-nj-state-senate-leader
https://twitter.com/disclosetv/status/1455564394608353286
https://twitter.com/TheChiefNerd/status/1455743667927502853
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1455683792392368128
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1455647469048565765
https://twitter.com/NeverSleever/status/1455400482659262465
https://twitter.com/cwt_news/status/1455428407592947712
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1455167789786877954
https://twitter.com/NeverSleever/status/1454910522260865029
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1455746265443098625
https://twitter.com/NeverSleever/status/1454652909203906562
https://twitter.com/tomselliott/status/1455849663492395012
https://twitter.com/DrNoelHealy/status/1455656271831576584
https://twitter.com/NeverSleever/status/1455918871152562179
https://twitter.com/Smooch10046744/status/1455146894993334282
https://twitter.com/NeverSleever/status/1455936402454089729
https://www.abc6.com/tomahawk-chop-under-scrutiny-as-atlanta-braves-compete-in-world-series/
https://twitter.com/ClayTravis/status/1455573193738137602
https://twitter.com/JoPrestonTV/status/1454068184114417668
https://twitter.com/disclosetv/status/1455258859686219781
https://vegconomist.com/products-and-launches/oumph-reveals-first-ever-vegan-burger-to-replicate-the-taste-of-human-meat/
https://twitter.com/disclosetv/status/1454781788556046338
https://twitter.com/therecount/status/1455153009114161161
https://twitter.com/disclosetv/status/1455195062405632007
https://twitter.com/disclosetv/status/1455164263836815369
https://www.irishtimes.com/news/world/cop26-ireland-to-sign-global-pledge-for-30-cut-in-methane-emissions-1.4716490
https://twitter.com/cwt_news/status/1454790195367354369
https://twitter.com/EliseiNicole/status/1455676882926637059
https://twitter.com/LeoDiCaprio/status/1455931525485273093
https://www.bigissue.com/news/environment/cop26-haggis-the-most-unsustainable-dish-at-glasgow-climate-conference/
https://www.msn.com/en-us/news/us/nyc-vaccine-mandate-9000-city-workers-put-on-unpaid-leave/ar-AAQbCcs
https://nypost.com/2021/10/30/fdny-firehouses-shuttered-over-vaccine-staffing-shortages/?utm_campaign=iphone_nyp&;utm_source=message_app
https://www.youtube.com/watch?v=PjYnmJJucTw
https://www.msn.com/en-us/money/other/locking-guests-inside-disneyland-shows-chinas-extreme-covid-tactics/ar-AAQaNOC
https://www.youtube.com/watch?v=3RcWmADeVNk
https://rumble.com/vok7zz-despite-lack-of-data-fda-panel-oks-covid-shot-for-kids.html
https://smcgvl.org/wp-content/uploads/20211031.pdf
https://off-guardian.org/2021/10/30/theres-no-case-for-vaccinating-children-the-fda-meeting-proves-it/
https://brownstone.org/articles/this-is-not-a-pandemic-of-the-unvaccinated/
https://www.youtube.com/watch?v=2RIgAZORSwA
https://www.youtube.com/watch?v=SDD7M1OWBDg
https://theexpose.uk/2021/11/03/worldwide-data-proves-highest-covid-19-death-rates-are-in-most-vaccinated-countries/
https://www-iltempo-it.translate.goog/attualita/2021/10/21/news/rapporto-iss-morti-covid-malattie-patologie-come-influenza-pandemia-disastro-mortalita-bechis-29134543/?_x_tr_sl=it&;_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=nui
https://www.zerohedge.com/political/former-truck-driver-who-spent-just-153-campaign-nearly-unseats-nj-state-senate-leader
https://twitter.com/disclosetv/status/1455564394608353286
https://twitter.com/TheChiefNerd/status/1455743667927502853
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1455683792392368128
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1455647469048565765
https://twitter.com/NeverSleever/status/1455400482659262465
https://twitter.com/cwt_news/status/1455428407592947712
https://twitter.com/BernieSpofforth/status/1455167789786877954
https://twitter.com/NeverSleever/status/1454910522260865029
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1455746265443098625
https://twitter.com/NeverSleever/status/1454652909203906562
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