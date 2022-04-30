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COVID-19 Vaccine Injured Stories (43,898 Dead 4,190,493 Injured) [#RealNotRare]
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145 views • April 30, 2022
COVID-19 Vaccine Injured Stories (43,898 Dead 4,190,493 Injured) [#RealNotRare]
https://healthimpactnews.com/2022/43898-dead-4190493-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions/
Total reactions for the mRNA vaccine
BioNTech/ Pfizer: 20,453 deaths and 2,113,249 injuries to 23/04/2022
64,924 Blood and lymphatic system disorders incl. 294 deaths
74,047 Cardiac disorders incl. 2,977 deaths
650 Congenital, familial and genetic disorders incl. 63 deaths
27,899 Ear and labyrinth disorders incl. 16 deaths
2,612 Endocrine disorders incl. 10 deaths
31,409 Eye disorders incl. 50 deaths
156,355 Gastrointestinal disorders incl. 812 deaths
527,165 General disorders and administration site conditions incl. 5,673 deaths
2,400 Hepatobiliary disorders incl. 111 deaths
22,536 Immune system disorders incl. 121 deaths
114,664 Infections and infestations incl. 2,132 deaths
41,077 Injury, poisoning and procedural complications incl. 415 deaths
51,449 Investigations incl. 569 deaths
13,595 Metabolism and nutrition disorders incl. 350 deaths
243,668 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 270 deaths
2,298 Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 232 deaths
334,590 Nervous system disorders incl. 2,196 deaths
3,088 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 82 deaths
290 Product issues incl. 3 deaths
37,420 Psychiatric disorders incl. 237 deaths
7,747 Renal and urinary disorders incl. 302 deaths
90,869 Reproductive system and breast disorders incl. 6 deaths
88,205 Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 2,175 deaths
94,662 Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 178 deaths
5,075 Social circumstances incl. 26 deaths
24,374 Surgical and medical procedures incl. 237 deaths
50,181 Vascular disorders incl. 916 deaths
Total reactions for the mRNA vaccine SPIKEVAX/mRNA-1273 (CX-024414) from Moderna: 11,757 deaths and 687,334 injuries to 23/04/2022
18,577 Blood and lymphatic system disorders incl. 134 deaths
23,607 Cardiac disorders incl. 1,291 deaths
210 Congenital, familial and genetic disorders incl. 13 deaths
8,042 Ear and labyrinth disorders incl. 8 deaths
684 Endocrine disorders incl. 6 deaths
9,206 Eye disorders incl. 35 deaths
54,975 Gastrointestinal disorders incl. 444 deaths
181,852 General disorders and administration site conditions incl. 3,814 deaths
930 Hepatobiliary disorders incl. 65 deaths
6,852 Immune system disorders incl. 23 deaths
29,491 Infections and infestations incl. 1,081 deaths
11,420 Injury, poisoning and procedural complications incl. 226 deaths
15,150 Investigations incl. 403 deaths
5,602 Metabolism and nutrition disorders incl. 279 deaths
85,537 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 236 deaths
807 Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 89 deaths
113,835 Nervous system disorders incl. 1,121 deaths
1,009 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 12 deaths
119 Product issues incl. 2 deaths
11,307 Psychiatric disorders incl. 189 deaths
3,656 Renal and urinary disorders incl. 230 deaths
18,486 Reproductive system and breast disorders incl. 9 deaths
28,172 Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 1,239 deaths
35,317 Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 107 deaths
2,585 Social circumstances incl. 45 deaths
5,391 Surgical and medical procedures incl. 214 deaths
14,515 Vascular disorders incl. 442 deaths
Total reactions for the vaccine AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) from Oxford/ AstraZeneca: 8,927 deaths and 1,241,710 injuries to 23/04/2022
https://healthimpactnews.com/2022/43898-dead-4190493-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions/
Total reactions for the mRNA vaccine
BioNTech/ Pfizer: 20,453 deaths and 2,113,249 injuries to 23/04/2022
64,924 Blood and lymphatic system disorders incl. 294 deaths
74,047 Cardiac disorders incl. 2,977 deaths
650 Congenital, familial and genetic disorders incl. 63 deaths
27,899 Ear and labyrinth disorders incl. 16 deaths
2,612 Endocrine disorders incl. 10 deaths
31,409 Eye disorders incl. 50 deaths
156,355 Gastrointestinal disorders incl. 812 deaths
527,165 General disorders and administration site conditions incl. 5,673 deaths
2,400 Hepatobiliary disorders incl. 111 deaths
22,536 Immune system disorders incl. 121 deaths
114,664 Infections and infestations incl. 2,132 deaths
41,077 Injury, poisoning and procedural complications incl. 415 deaths
51,449 Investigations incl. 569 deaths
13,595 Metabolism and nutrition disorders incl. 350 deaths
243,668 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 270 deaths
2,298 Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 232 deaths
334,590 Nervous system disorders incl. 2,196 deaths
3,088 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 82 deaths
290 Product issues incl. 3 deaths
37,420 Psychiatric disorders incl. 237 deaths
7,747 Renal and urinary disorders incl. 302 deaths
90,869 Reproductive system and breast disorders incl. 6 deaths
88,205 Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 2,175 deaths
94,662 Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 178 deaths
5,075 Social circumstances incl. 26 deaths
24,374 Surgical and medical procedures incl. 237 deaths
50,181 Vascular disorders incl. 916 deaths
Total reactions for the mRNA vaccine SPIKEVAX/mRNA-1273 (CX-024414) from Moderna: 11,757 deaths and 687,334 injuries to 23/04/2022
18,577 Blood and lymphatic system disorders incl. 134 deaths
23,607 Cardiac disorders incl. 1,291 deaths
210 Congenital, familial and genetic disorders incl. 13 deaths
8,042 Ear and labyrinth disorders incl. 8 deaths
684 Endocrine disorders incl. 6 deaths
9,206 Eye disorders incl. 35 deaths
54,975 Gastrointestinal disorders incl. 444 deaths
181,852 General disorders and administration site conditions incl. 3,814 deaths
930 Hepatobiliary disorders incl. 65 deaths
6,852 Immune system disorders incl. 23 deaths
29,491 Infections and infestations incl. 1,081 deaths
11,420 Injury, poisoning and procedural complications incl. 226 deaths
15,150 Investigations incl. 403 deaths
5,602 Metabolism and nutrition disorders incl. 279 deaths
85,537 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 236 deaths
807 Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 89 deaths
113,835 Nervous system disorders incl. 1,121 deaths
1,009 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 12 deaths
119 Product issues incl. 2 deaths
11,307 Psychiatric disorders incl. 189 deaths
3,656 Renal and urinary disorders incl. 230 deaths
18,486 Reproductive system and breast disorders incl. 9 deaths
28,172 Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 1,239 deaths
35,317 Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 107 deaths
2,585 Social circumstances incl. 45 deaths
5,391 Surgical and medical procedures incl. 214 deaths
14,515 Vascular disorders incl. 442 deaths
Total reactions for the vaccine AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) from Oxford/ AstraZeneca: 8,927 deaths and 1,241,710 injuries to 23/04/2022
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