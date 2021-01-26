Lucas Alexander INTERVIEW RADIO 24/syv om Bilderberg Gruppens møde i København 2014

RADIO 24syv: 29 maj 2014 - Lucas Alexander, der er interviewer for AGE OF TRUTH TV, et alternativt TV medie on-line, fortæller om Bilderberg Gruppens møde i København i 2014, hvor verdens mest indflydelsesrige magtelite mødes bag lukkede døre og diskuterer politiske tiltag og verdenssituationen generelt. Da der ingen medierapportering er omkring hvad der tales om på mødet, føder det mange konspirationsteorier.



Mange mennesker mener at laves interne og fordækte aftaler bag om demokratiets ryg. Andre mener at det blot er en tænke tank hvor idéer udveksles. Mogens Lykketoft er tidligere deltager af Bilderbergmøderne, og blev interviewet af Radio 24syv før Lucas Alexander, der også rapporterer fra protestpladsen foran Hotel Marriott hvor Bilderbergmødet fandt sted imellem d. 29 maj og 1 juni 2014. Udover danske topfolk som Anders Fogh Rsmussen og Haldor Topsøe´s Ulrik Federspeil, deltog også Henry Kissinger, David Rockefeller og Hollands Dronning Beatrix i blandt 140 andre fra verdens magtelite.



Interview af Anders Olling & Morten Arvedsen fra Radio 24syv.