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Lynn Channel March 13, 2022
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21 views • March 16, 2022
Breaking News !!!
🚀 Nag warning ang mga researchers back in Oct. of 2020 pa na ilan sa mga COVID-19 turok ay makakaka dagdag ng risk na magka HIV ka. Alamin kung anong mga turok yon…
🚀 Nag suggest ang W0H na siraan ng UKRAINE ang mga “high threat pathogens” na na doon sa kanilang mga laboratories para maiwasan ang pag kalat ng infection…
🚀 Nagpalabas ng memo ang Dept. Of Health ng Ukraine noong Feb. 24 lng na siraan ang mga biological pathogens na nasa kanilang mga laboratories.
🚀 Panoorin ang marami pa nating ibang updates… And pls share bec "sharing good helpful is caring", maraming salamat po. 😘❤️🙏
Keywords
warpandemictyranny
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