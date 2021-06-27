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Catastrophe vaccinale à venir ! Nous ne sommes pas au bout de nos surprises...
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21 views • June 27, 2021
Catastrophe vaccinale à venir !
Nous ne sommes pas au bout de nos surprises...
Explications
Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, virologue et expert en vaccins, a été anciennement employé par GAVI et la Fondation Bill & Melinda Gates.
Son profil sur LinkedIn :
https://be.linkedin.com/in/geertvandenbossche
Del Bigtree, journaliste médical, est l'une des voix prééminentes du mouvement de sensibilisation aux risques liés aux vaccins.
Sa carrière de producteur du talk-show "The Doctors" de CBS a été récompensée par un Emmy Award.
NB : à 6'27, dans son élan, le journaliste dit : "parce que personne dans l'équipe ne surveillait X".
Après vérification, il veut dire Y en fait.
Ceci qui a été corrigé dans le sous-titrage.
Article complémentaire :
"Les Vaccinés vont mourir dans les 3 ans et il faut les remplacer rapidement dans les secteurs industriels pour que les entreprises continuent de fonctionner !"
https://changera.blogspot.com/2021/06/les-vaccines-vont-mourir-dans-les-3-ans.html
Nous ne sommes pas au bout de nos surprises...
Explications
Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, virologue et expert en vaccins, a été anciennement employé par GAVI et la Fondation Bill & Melinda Gates.
Son profil sur LinkedIn :
https://be.linkedin.com/in/geertvandenbossche
Del Bigtree, journaliste médical, est l'une des voix prééminentes du mouvement de sensibilisation aux risques liés aux vaccins.
Sa carrière de producteur du talk-show "The Doctors" de CBS a été récompensée par un Emmy Award.
NB : à 6'27, dans son élan, le journaliste dit : "parce que personne dans l'équipe ne surveillait X".
Après vérification, il veut dire Y en fait.
Ceci qui a été corrigé dans le sous-titrage.
Article complémentaire :
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