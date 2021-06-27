Catastrophe vaccinale à venir !Nous ne sommes pas au bout de nos surprises...ExplicationsGeert Vanden Bossche, DMV, PhD, virologue et expert en vaccins, a été anciennement employé par GAVI et la Fondation Bill & Melinda Gates.Son profil sur LinkedIn :Del Bigtree, journaliste médical, est l'une des voix prééminentes du mouvement de sensibilisation aux risques liés aux vaccins.Sa carrière de producteur du talk-show "The Doctors" de CBS a été récompensée par un Emmy Award.NB : à 6'27, dans son élan, le journaliste dit : "parce que personne dans l'équipe ne surveillait X".Après vérification, il veut dire Y en fait.Ceci qui a été corrigé dans le sous-titrage.Article complémentaire :"Les Vaccinés vont mourir dans les 3 ans et il faut les remplacer rapidement dans les secteurs industriels pour que les entreprises continuent de fonctionner !"