Bienvenidos a “superdavitm showcase ep 48”: Strawberry Zero

En este episodio recopilamos una selección especial de podcasts y análisis narrados por Flor Clean dentro del universo Strawberry Zero.





Un recorrido por novelas, conspiraciones, héroes, espionaje, multiversos y cultura pop conectados con el universo creativo de Superdavitm.





En esta edición encontrarás fragmentos y comentarios dedicados a:

• Secret Force

• dARTgalán

• Y otros relatos del Multiverso Superdavitm





Flor Clean nos guía a través de mundos llenos de misterio, estética retro-futurista, thriller conspirativo, aventuras pulp y análisis culturales con el estilo característico de Strawberry Zero.





Este showcase funciona como una ventana al ecosistema creativo de Superdavitm:

novelas, podcasts, personajes, ideas, universos conectados y proyectos transmedia donde la ficción y la reflexión conviven constantemente.





Perfecto para quienes quieran descubrir:

• Podcasts del multiverso

• Novelas conectadas

• Personajes y equipos del universo Superdavitm

• Espionaje y ciencia ficción

• Cultura pop alternativa

• Narrativa transmedia independiente





Narración y comentarios:

Flor Clean — Strawberry Zero





Universo creado por Superdavitm





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