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WYMUSZANIE SZCZEPIEŃ MA NA CELU WPROWADZENIE SYSTEMU KONTROLI OPARTEGO O KODY QR
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11 views • November 06, 2021
Leszek Szostak - dziennikarz, aktywista wolnościowy , podróżnik, człowiek Korony - mieszka od ponad 30 lat w Kanadzie. W Polsce bywa jednak częstym gościem. Wywiady z nim dostępne są na wielu kanałach na YT, m.in. w wRealu24, Tomasz Sommer, NCzasTV, tvPodkarpacie.pl.
Zamieszczony tu filmik stanowi odpowiedź na prośbę Leszka Szostaka o rozpropagowywanie prezentowanych przez niego treści i jest kopią materiału zamieszczonego na BitChute, na kanale 'Fake Pandemic Channel".
https://www.facebook.com/LeszekSzostak62/
https://www.facebook.com/citizen.kane.9843
https://www.facebook.com/leszek.szostak.7
Zamieszczony tu filmik stanowi odpowiedź na prośbę Leszka Szostaka o rozpropagowywanie prezentowanych przez niego treści i jest kopią materiału zamieszczonego na BitChute, na kanale 'Fake Pandemic Channel".
https://www.facebook.com/LeszekSzostak62/
https://www.facebook.com/citizen.kane.9843
https://www.facebook.com/leszek.szostak.7
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