WYMUSZANIE SZCZEPIEŃ MA NA CELU WPROWADZENIE SYSTEMU KONTROLI OPARTEGO O KODY QR

Leszek Szostak - dziennikarz, aktywista wolnościowy , podróżnik, człowiek Korony - mieszka od ponad 30 lat w Kanadzie. W Polsce bywa jednak częstym gościem. Wywiady z nim dostępne są na wielu kanałach na YT, m.in. w wRealu24, Tomasz Sommer, NCzasTV, tvPodkarpacie.pl.Zamieszczony tu filmik stanowi odpowiedź na prośbę Leszka Szostaka o rozpropagowywanie prezentowanych przez niego treści i jest kopią materiału zamieszczonego na BitChute, na kanale 'Fake Pandemic Channel".