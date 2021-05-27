Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ Η "ΠΑΝΔΗΜΙΑ" ΧΡΕΟΥΣ - Καθημερινή Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 22/4/21

ΕΠΑΜ - Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο 10 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

0 view • May 27, 2021





*Διάγγελμα Μητσοτάκη- Τραγικά τα αποτελέσματα του Lockdown στην Ελλάδα - Ιστορικές αναφορές.

*Επιτροπή λοιμωξιολόγων και Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας



🔴 Μέρος Δεύτερο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



*Απόφαση Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου

*Ταμείο Ανάκαμψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής.

*ELA και δυνατότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

*Εκτόξευση Δημόσιου Χρέους της Ελλάδας.

*Διεθνής Επενδυτική Θέση της Ελλάδας. Μη βιώσιμη η ελληνική οικονομία

*Η Τράπεζα της Ελλάδας δανείζει την Ευρωπαϊκή Ένωση

*160 δις ευρώ το επενδυτικό κενό

*Ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας

*Κατάρρευση Κοινοτικών Κεκτημένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης



🔴 Παρακαλούμε για την υποστήριξη σας υπέρ της διάδοσης του καναλιού του ΕΠΑΜ και της προσπάθειας προς ανατρεπτική ενημέρωση στο σκοπό απελευθέρωσης του τόπου, μέσα από τα Like στα βίντεο του καναλιού, Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.



Μάθε για το ΕΠΑΜ:



Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.



1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:



https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...



2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:



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4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:



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7. Twitter του ΕΠΑΜ:



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Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.



Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :



- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.



- Νέο Εθνικό Νόμισμα.



- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.



- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.



- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. 🔴 Μέρος Πρώτο: ΠΑΝΔΗΜΙΑ*Διάγγελμα Μητσοτάκη- Τραγικά τα αποτελέσματα του Lockdown στην Ελλάδα - Ιστορικές αναφορές.*Επιτροπή λοιμωξιολόγων και Κώδικας ιατρικής δεοντολογίας🔴 Μέρος Δεύτερο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ*Απόφαση Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου*Ταμείο Ανάκαμψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής.*ELA και δυνατότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.*Εκτόξευση Δημόσιου Χρέους της Ελλάδας.*Διεθνής Επενδυτική Θέση της Ελλάδας. Μη βιώσιμη η ελληνική οικονομία*Η Τράπεζα της Ελλάδας δανείζει την Ευρωπαϊκή Ένωση*160 δις ευρώ το επενδυτικό κενό*Ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας*Κατάρρευση Κοινοτικών Κεκτημένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης🔴 Παρακαλούμε για την υποστήριξη σας υπέρ της διάδοσης του καναλιού του ΕΠΑΜ και της προσπάθειας προς ανατρεπτική ενημέρωση στο σκοπό απελευθέρωσης του τόπου, μέσα από τα Like στα βίντεο του καναλιού, Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:6. Facebook του ΕΠΑΜ:7. Twitter του ΕΠΑΜ:Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.- Νέο Εθνικό Νόμισμα.- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα. Keywords freedomgreeceepamkazakis

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