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ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения. Новый сезон сериала. Серия 1, часть 2
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473 views • October 08, 2020
Проект «МедАльтернатива.инфо» представляет вторую часть первой серии нового документального сериала «ПРАВДА О РАКЕ» - Глобальный поиск методов лечения. Если вы еще не смотрели первую часть, то смотрите ее на нашем канале по ссылке: https://youtu.be/ZJzAomsoh6c
Описание сериала и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕРИИ
Для того чтобы понять текущее плачевное положение в традиционной онкологии, нужно сначала разобраться в истории создания этой индустрии, которая основана на фарм. препаратах. Первая серия фильма рассказывает именно об этом. Приведенные в ней факты просто шокируют! Они свидетельствуют о том, что современная онкологическая индустрия – это глобальная афера, которая зарабатывает миллиарды долларов на такой болезни, как рак, который по большому счету, она сама же и создает. При этом эта индустрия не только не излечивает людей от этой болезни, но фактически она же (а не рак!) их и убивает! И это в то время, как существуют эффективные, безопасные и значительно более доступные альтернативные методы лечения рака.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям. Кому-то это может спасти жизнь, потому что, посмотрев эту информацию, никто больше не захочет попадать в лапы этой безжалостной индустрии (т.к. это фактически равносильно подписанию себе смертного приговора) и начнет искать действительно работающие и безопасные методы лечения рака, которые на самом деле существуют и доступны всем желающим. Именно о таких методах рассказывает проект «МедАльтернатива.инфо» (см. сайт: http://medalternativa.info/ )
Описание сериала и ссылка на все переведенные серии: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СЕРИИ
Для того чтобы понять текущее плачевное положение в традиционной онкологии, нужно сначала разобраться в истории создания этой индустрии, которая основана на фарм. препаратах. Первая серия фильма рассказывает именно об этом. Приведенные в ней факты просто шокируют! Они свидетельствуют о том, что современная онкологическая индустрия – это глобальная афера, которая зарабатывает миллиарды долларов на такой болезни, как рак, который по большому счету, она сама же и создает. При этом эта индустрия не только не излечивает людей от этой болезни, но фактически она же (а не рак!) их и убивает! И это в то время, как существуют эффективные, безопасные и значительно более доступные альтернативные методы лечения рака.
Посмотрите этот фильм сами и покажите его своим близким и друзьям. Кому-то это может спасти жизнь, потому что, посмотрев эту информацию, никто больше не захочет попадать в лапы этой безжалостной индустрии (т.к. это фактически равносильно подписанию себе смертного приговора) и начнет искать действительно работающие и безопасные методы лечения рака, которые на самом деле существуют и доступны всем желающим. Именно о таких методах рассказывает проект «МедАльтернатива.инфо» (см. сайт: http://medalternativa.info/ )
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