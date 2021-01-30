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ΕΛΛΗΝΕΣ.. Η ΠΡΏΤΗ ΔΙΚΗ ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ..! "ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΑΠΙΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ..." 💥 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΞΕΦΤΙΛΙΣΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...!
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565 views • January 30, 2021
Β.ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ πρ. Αρείου Πάγου: "Αν οι Έλληνες μάθαιναν τη δύναμη των δικαιωμάτων τους, αυτή η κοινοβουλευτική δικτατορία θα είχε πέσει μέσα σε μία νύχτα..."
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ https://www.facebook.com/groups/689131881894376/
ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΜΑΣΚΕΣ, ΚΛΠ. ..Δείτε το οπωσδήποτε! Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο, να μάθουμε, πώς να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας με καθόλα νόμιμο τρόπο και να το πετυχαίνουμε.
Ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος είναι γνήσιος ΄Ελληνας που δίνει τα πάντα για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και βάζει τα γυαλιά σε όλους τους νομικούς της χώρας, που τόσον καιρό ή κάθονται στα αυγά τους ή μας δουλεύουν ψιλό γαζί, ότι δήθεν παλεύουν για τα δικαιώματα και την ελευθερία μας.
Αν και πρώην οικοδόμος και νυν άνεργος γνωρίζει απέξω και ανακατωτά το Σύνταγμα και τον ποινικό κώδικα και πώς να τα χρησιμοποιεί προς όφελός του. Και όχι μόνο! Μας δείχνει το δρόμο! Οι έντιμοι δικαστές και δικηγόροι του βγάζουν το καπέλο!
-Γιατί δεν μπορούν, να μας επιβάλλουν τη χρήση μάσκας (και πολύ περισσότερο το εμβόλιο)…
-Γιατί είναι παράνομος και αντισυνταγματικός ο περιορισμός των μετακινήσεων…
-Τι λέει ο κώδικας δεοντολογίας των αστυνομικών και πώς οφείλουν, να συμπεριφέρονται στον πολίτη…
-Ποια είναι τα δικαιώματά μας και δεν τα γνωρίζουμε…
-Γιατί είναι παράνομο η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα…
-Πώς μπορούμε, να αποφύγουμε τις κατασχέσεις που είναι επί θύραις (στο 1:05 κ. εξ.)…
-Γιατί δεν ισχύει η βουλευτική ασυλία…
-Πώς μπορούμε, να περάσουμε χειροπέδες στους προδότες και να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα…
Και άλλα πολλά! Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο! Γνώση και πυγμή! ΄Οσο πιο πολλοί γίνουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι!
ΥΓ. Ο Παναγιώτης έχει υπογράψει την ιερά δήλωση για ενεργοποίηση του άρθρου 120 του Συντάγματος αλλά δεν έμεινε στα λόγια. Προσοχή, γιατί υπάρχουν πολλοί επιτήδειοι, που παραπλανούν κόσμο με αυτό το θέμα. ΄Οποιος θέλει, βρίσκει στο φβ την ομάδα ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ.
_ ΜΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ : FAKE NEWS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ OΡEN… ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΑΚΙΑ; ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΗΚΑΜΕ;
Ιδού η αθωωτική απόφαση... https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2021/01/fake-news-oen.html#more
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ https://www.facebook.com/groups/689131881894376/
ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΜΑΣΚΕΣ, ΚΛΠ. ..Δείτε το οπωσδήποτε! Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο, να μάθουμε, πώς να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας με καθόλα νόμιμο τρόπο και να το πετυχαίνουμε.
Ο Παναγιώτης Αποστολόπουλος είναι γνήσιος ΄Ελληνας που δίνει τα πάντα για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και βάζει τα γυαλιά σε όλους τους νομικούς της χώρας, που τόσον καιρό ή κάθονται στα αυγά τους ή μας δουλεύουν ψιλό γαζί, ότι δήθεν παλεύουν για τα δικαιώματα και την ελευθερία μας.
Αν και πρώην οικοδόμος και νυν άνεργος γνωρίζει απέξω και ανακατωτά το Σύνταγμα και τον ποινικό κώδικα και πώς να τα χρησιμοποιεί προς όφελός του. Και όχι μόνο! Μας δείχνει το δρόμο! Οι έντιμοι δικαστές και δικηγόροι του βγάζουν το καπέλο!
-Γιατί δεν μπορούν, να μας επιβάλλουν τη χρήση μάσκας (και πολύ περισσότερο το εμβόλιο)…
-Γιατί είναι παράνομος και αντισυνταγματικός ο περιορισμός των μετακινήσεων…
-Τι λέει ο κώδικας δεοντολογίας των αστυνομικών και πώς οφείλουν, να συμπεριφέρονται στον πολίτη…
-Ποια είναι τα δικαιώματά μας και δεν τα γνωρίζουμε…
-Γιατί είναι παράνομο η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα…
-Πώς μπορούμε, να αποφύγουμε τις κατασχέσεις που είναι επί θύραις (στο 1:05 κ. εξ.)…
-Γιατί δεν ισχύει η βουλευτική ασυλία…
-Πώς μπορούμε, να περάσουμε χειροπέδες στους προδότες και να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα…
Και άλλα πολλά! Δε θέλει κόπο, θέλει τρόπο! Γνώση και πυγμή! ΄Οσο πιο πολλοί γίνουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι!
ΥΓ. Ο Παναγιώτης έχει υπογράψει την ιερά δήλωση για ενεργοποίηση του άρθρου 120 του Συντάγματος αλλά δεν έμεινε στα λόγια. Προσοχή, γιατί υπάρχουν πολλοί επιτήδειοι, που παραπλανούν κόσμο με αυτό το θέμα. ΄Οποιος θέλει, βρίσκει στο φβ την ομάδα ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ.
_ ΜΙΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ : FAKE NEWS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ OΡEN… ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΑΚΙΑ; ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΗΚΑΜΕ;
Ιδού η αθωωτική απόφαση... https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2021/01/fake-news-oen.html#more
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