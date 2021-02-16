Mecanismul foarte inteligent al „corectitudinii politice” creat de neo-marxiști

Am crescut cu Cristian Tudor Popescu. Dacă acum 22 de ani era naționalist fin și român până în măduva oaselor, azi e globalist și transumanist.



Însă acum 22 de ani a surprins perfect mecanismul foarte inteligent al „corectitudinii politice” creat de neo-marxiștii finanțați de George Soros & Co., mecanism prin care sunt ținuți azi în lesă europenii și descendenții lor printr-o dictatură a minorităților de toate tipurile. Dacă ești alb și mai ales bărbat, ești diavolul întruchipat în opinia acestora.



Mărturisesc că am avut experiențe personale cu această dictatură a minorităților în cei 16 ani pe care i-am petrecut în SUA unde am trăit, muncit și studiat. Această dictatură a minorităților, mai ales sexuale, se instaurează încet și în România. Doar ieri majoritatea PNL-USR/PLUS-UDMR nu a aprobat modificările la legea educației sexuale în școli, în încercarea ideologizării sexo-marxiste a orei de educație sexuală și eliminării acordului părinților.