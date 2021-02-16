© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Mecanismul foarte inteligent al „corectitudinii politice” creat de neo-marxiști
Follow
0
Download MP3
Share
Report
1 view • February 16, 2021
Am crescut cu Cristian Tudor Popescu. Dacă acum 22 de ani era naționalist fin și român până în măduva oaselor, azi e globalist și transumanist.
Însă acum 22 de ani a surprins perfect mecanismul foarte inteligent al „corectitudinii politice” creat de neo-marxiștii finanțați de George Soros & Co., mecanism prin care sunt ținuți azi în lesă europenii și descendenții lor printr-o dictatură a minorităților de toate tipurile. Dacă ești alb și mai ales bărbat, ești diavolul întruchipat în opinia acestora.
Mărturisesc că am avut experiențe personale cu această dictatură a minorităților în cei 16 ani pe care i-am petrecut în SUA unde am trăit, muncit și studiat. Această dictatură a minorităților, mai ales sexuale, se instaurează încet și în România. Doar ieri majoritatea PNL-USR/PLUS-UDMR nu a aprobat modificările la legea educației sexuale în școli, în încercarea ideologizării sexo-marxiste a orei de educație sexuală și eliminării acordului părinților.
Însă acum 22 de ani a surprins perfect mecanismul foarte inteligent al „corectitudinii politice” creat de neo-marxiștii finanțați de George Soros & Co., mecanism prin care sunt ținuți azi în lesă europenii și descendenții lor printr-o dictatură a minorităților de toate tipurile. Dacă ești alb și mai ales bărbat, ești diavolul întruchipat în opinia acestora.
Mărturisesc că am avut experiențe personale cu această dictatură a minorităților în cei 16 ani pe care i-am petrecut în SUA unde am trăit, muncit și studiat. Această dictatură a minorităților, mai ales sexuale, se instaurează încet și în România. Doar ieri majoritatea PNL-USR/PLUS-UDMR nu a aprobat modificările la legea educației sexuale în școli, în încercarea ideologizării sexo-marxiste a orei de educație sexuală și eliminării acordului părinților.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.