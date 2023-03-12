«Патала Лока». СтихоТварение Виктории ПреобРАженской. «Римский папа спускается в Ад...»

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
https://youtu.be/JGcG7ajjtws Виктория ПреобРАженская.(Слова, Музыка, Изполнение — Автора).
Патала Лока
Римский папа
спускается в Ад.
Только этому
вовсе не рад.
Он имеет
от бездны ключи.
Но об этом
всегда молчит.
Там пылает
в котлах смола,
адским дымом
чадит подземелье.
И готовится
злое зелье
для землян,
чтоб плыла голова.
Все захвачены
в этой тюрьме.
Ваши души
живут в кутерьме
царства зла
и законов зла —
предводителя стада —
Козла.
Он на троне сидит
и чадит,
купол в Небе
Ему не вредит.
Чрез костёлы
выходит дым.
Хочет папа
казаться святым.
Под землёй
варят печи
металл,
чтобы купол
надёжно стоял.
Всех лишая
простора и сил.
Мир Паталы
так некрасив.
Жаждут демоны
в РАй попасть
и напиться
Амриты всласть.
Только бренно
их царство Тьмы —
Курукшетра —
в тисках войны!
Здесь РАждаются
Света Сыны!
Грянет Свет
в цитадели Тьмы!
И Возстанут
Неба Сыны!
16.02.2023
https://usmalos.com/novosti/2023/03/05/patala-loka.-stihotvarenie-viktorii-preobrazhenskoj-video/
«Патала Лока». СтихоТварение Виктории ПреобРАженской (Видео)
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Каналы
https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
и
https://t.me/usmalos