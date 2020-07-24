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L'info en questionS #7 - Émission du 23 juillet 2020
luciole
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2 views • July 24, 2020
Import YT 23 juillet 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=UWdSF3YSqsU
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA

Au programme de ce soir : rencontre avec la docteure Violaine Guérin, cofondatrice du collectif « Laissons les médecins prescrire » : https://stopcovid19.today/
Twitter @Laissonslespre1
Pour prendre connaissance de l'étude menée par le collectif :
• Rapport en français : https://stopcovid19.today/wp-content/uploads/2020/04/COVID_19_RAPPORT_ETUDE_RETROSPECTIVE_CLINIQUE_ET_THERAPEUTIQUE_200430.pdf
• Publication détaillée en anglais : https://www.journalajmah.com/index.php/AJMAH/article/view/30224
• Trois articles écrire par Violaine Guérin et publiés dans France-Soir :
http://www.francesoir.fr/societe-sante/comment-lindustrie-pharmaceutique-vendu-son-ame-pour-comprendre-la-crise-du
http://www.francesoir.fr/societe-sante/comment-lindustrie-pharmaceutique-vendu-son-ame-acte-ii
http://www.francesoir.fr/societe-sante/comment-lindustrie-pharmaceutique-vendu-son-ame-acte-iii

L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.

Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.

⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg

Autres informations citées pendant cette émission :

• Le site d'initiative citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
• La vidéo d'Amazing Polly sur la torture (en anglais seulement) : https://www.youtube.com/watch?v=3yk3xezML8Q
• Le rapport d'Amnesty International de 1975 : https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/act400011975eng.pdf
Keywords
bigpharmacovid19vaccinslibre consentement eclaireviolaine guerinlibre choix therapeuthique
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