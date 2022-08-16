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ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΥ Ευστάθιου Μοσχοβίτη ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ) https://ugetube.com/watch/k4jfXMBeUwMhr19 , https://rumble.com/v1g7fpx-true-orthodox-confession-from-freevolition.gr.html .
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΟΥ Ευστάθιου Μοσχοβίτη ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ https://www.brighteon.com/70601a11-62b4-46f2-b7ec-93384f1d91b2 , https://ugetube.com/watch/iMVUfC1MVmlxdHp , https://rumble.com/v1g4xeh-true-orthodox-confession-from-freevolition.html .
Είναι πραγματικά δαιμονικό να μην χρησιμοποιούνται ορθόδοξα επιχειρήματα, να θεωρείται ένα κοσμικό όργανο μέτρησης του χρόνου ως παράδοση Πίστεως και να μην αναγνωρίζεται ως θεμέλιο της ενότητας την Πίστεως και της Εκκλησίας η Ορθόδοξη Ομολογία.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΦΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ Ή ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΑΝΤΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ.
Οι πρόδρομοι του αντιχρίστου ζητούν να τους προσκυνήσουμε και εμείς ασχολούμαστε με το ποιό ημερολόγιο θα χρησιμοποιούμε, το νέο ή το παλαιό σαν να είμαστε ειδωλολάτρες;
Πότε θα ασχοληθούμε με την "μοναδική" ουσιαστικά σήμερα παναίρεση-πανθρησκεία του οικουμενισμού που περιλαμβάνει και όλες τις αιρέσεις ως σημείο των εσχάτων ημερών;
Η Εκκλησία είναι το ΑΡΡΗΚΤΑ ΕΝΩΜΕΝΟ Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού με Μέλη του τον πιστό κλήρο και λαό ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1f32jf-christ-is-the-true-love.html , https://www.brighteon.com/f0980ed7-368b-4dc1-8076-70ba9fb1c177 , https://ugetube.com/watch/MLKpD7uk8ObgXOv .
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ; ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΓΜΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v1czj7b-antichrist-rfid-chip-666-mark-of-the-beast.html
, https://www.brighteon.com/f32425d3-7550-4487-8255-df44857def0e , https://ugetube.com/watch/wAhQlm8bGjt8Azj . ΠΗΓΕΣ: Στην Παρουσίαση, σύνταξη και επεξεργασία του
βίντεο είναι ο Ευστάθιος Μοσχοβίτης - www.freevolition.gr , ορισμένα μέρη του βίντεο
προέρχονται από τις διευθύνσεις: https://youtu.be/Jwr9bU2A36k , https://youtu.be/s5pFz6ypXM0 , https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/44821-dead-4351483-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ , https://web.archive.org/web/20220816215348/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://togethergreece.com/freevolition.gr , https://twitter.com/freevolitiongr .