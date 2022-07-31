LIES - TRUTH ÜBERSETZT INS DEUTSCHE





COMUSAV

Eine intern. Forschungsgruppe von tausenden Wissenschaftlern, Ärzten, Technikern, die ihre Erkenntnisse austauschen.





1.

Geimpfte und Getestete entwickeln eine M.A.C. Adresse, die mit Bluetooth Computern im Verbindung mit WiFi auffindbar ist.

Auch bei Ungeimpften und Nichtgetesteten finden sich teils diese Adressen, wenn sie engen Kontakt zu Geimpften haben.





2.

Auch Tote, die ab 2021 verstorben sind, funken weiter ihre Adresse.





3.

Die Einnahme gewisser Substanzen zerstört die implementiert M.A.C. Adresse offensichtlich (s. A nti - I mpf - Anleitung)





Ein weltweites Phänomen. Weltweit!



