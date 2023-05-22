Мой сон про Кнессет от 22 июля 2018 г.

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Делюсь сном, который приснился 22 июля 2018 г.
Во сне мне сказали, что Кнессет был шпионом фашистов в Советском Союзе и теперь в Израиле
тоже сыграет свою злую роль.
В реальности “Кнессет – парламент Израиля, являющийся законодательным органом страны.” https://herzl.ru/knesset/
Сайт Кнессета: https://main.knesset.gov.il/ru/pages/default.aspx
Cтатья от 19 марта 2023 г.
Два члена Кнессета предлагают принять закон, запрещающий распространение Евангелия в Израиле и отправляющий нарушителей в тюрьму — может ли он стать законом?
(Two Knesset members propose legislation to outlaw sharing the Gospel in Israel and send violators to prison – could it become law?)
https://allisrael.com/exclusive-two-knesset-members-propose-legislation-to-outlaw-sharing-the-gospel-in-israel-and-send-violators-to-prison-could-it-become-law
Фрагмент из статьи:
«основная цель законопроекта, по-видимому, состоит в том, чтобы запретить последователям Иисуса ... объяснять, почему они верят, что Иисус является одновременно Мессией и Богом... Законопроект не только делает простой личный разговор об Иисусе с другим человеком преступлением. Это также сделало бы незаконным, когда «кто-то, кто убеждает человека — напрямую, в цифровом виде, по почте или в Интернете — с целью обращения к его религии». Таким образом, производство и публикация онлайн-видео, объясняющих Евангелие евреям или мусульманам в Израиле, а также представителям любых других религиозных конфессий, внезапно станет незаконным. Публикация книг, другой печатной литературы, онлайн-статей, подкастов или других средств массовой информации, объясняющих жизнь и служение Иисуса и Его послание, содержащееся в Новом Завете, также станет незаконным. Так же как и обсуждение евангельской вести по электронной почте, через текстовые сообщения, в рукописным письмах и/или в социальных сетях, включая ответы на вопросы людей, которые не следуют за Иисусом.»