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Dr Toubiana - "Dès qu'un indicateur n'est pas assez anxiogène, ils changent d'indicateur !"
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5 views • October 07, 2020
5 octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=HAy8IUT2KSE
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
Le docteur Laurent Toubiana, chercheur épidémiologiste à l'Inserm, était l'invité du Grand Matin Sud Radio, le 5 octobre.
On nous ment…. on nous ment !
Sur les 10 millions de personnes que l'on a testées en France aujourd'hui, seulement 4% sont positives. Et sur ces 4% il y 95% des gens qui ne sont pas malades. Il y a donc 99,7% de gens qui ne sont ni positifs ni malades.
CLAIR, NET et PRÉCIS : 99,7% des Français testés sont ni positifs ni malades ! Le chercheur épidémiologiste Laurent Toubiana explique sur Sud Radio pourquoi la situation n'est pas celle que l'on veut nous faire croire.
✅ Lire l'article complet dans Nexus pour tout comprendre de l'épidémie et de cette 2nde vague qui n'arrive toujours pas : http://www.nexus.fr/actualite/news/epidemie-terminee-toubiana/
(Vidéo de son intervention du 5 oct. : www.youtube.com/watch?v=HAy8IUT2KSE&t=145s)
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
Le docteur Laurent Toubiana, chercheur épidémiologiste à l'Inserm, était l'invité du Grand Matin Sud Radio, le 5 octobre.
On nous ment…. on nous ment !
Sur les 10 millions de personnes que l'on a testées en France aujourd'hui, seulement 4% sont positives. Et sur ces 4% il y 95% des gens qui ne sont pas malades. Il y a donc 99,7% de gens qui ne sont ni positifs ni malades.
CLAIR, NET et PRÉCIS : 99,7% des Français testés sont ni positifs ni malades ! Le chercheur épidémiologiste Laurent Toubiana explique sur Sud Radio pourquoi la situation n'est pas celle que l'on veut nous faire croire.
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(Vidéo de son intervention du 5 oct. : www.youtube.com/watch?v=HAy8IUT2KSE&t=145s)
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