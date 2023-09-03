Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 85. Читает Автор. https://youtu.be/qymf_ty23b8 Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Чем Вы Занимаетесь сейчас, можно ли с Вами пообщаться подробнее и узнать, чем можно Вам помочь?

01:47 — Вопрос о Тисульской принцессе.

03:12 — Если Каббала — это Учение Духовного развития, то непонятно, почему приписывают это евреям?

03:56 — Исус Христос Был Един с Моисеем?

06:39 — Каков Ваш Взгляд относительно Чаши Грааля?

09:48 — Виктория Викторовна, Вы Счастливы?

10:39 — Что означает: «Небо упало на Землю»?

11:16 — Матерь Мира, РАзскажи о халдеях.

13:12 — Змеи (рептилоиды) и драконы – разные сущности?

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Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-85



Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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