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Bloomberg, Gates et Zuckerberg financent Resolve to Save Lives
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3 views • June 21, 2020
La semaine a été riche en événements mais on s'intéresse au Protecteur du citoyen du Québec qui, lui, ne semble pas trop embêté par l'effondrement économique et l'évaporation de nos droits alors je vous explique comment porter plainte afin qu'il se rappelle qu'on existe:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1382
Lorsqu'un agent de Garda World "bousculé" porte plainte contre un client de la Banque nationale qui a été au guichet automatique pour ensuite être interdit de sortie, jusqu'à l'arrivée des policiers qui l'ont interpelé, sous le regard d'une employés de la banque, on prend conscience des dérives de la "crise sanitaire" sur plusieurs aspects de nos vies:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1381
Pendant que vous étiez occupés à suivre le sens dans les allées des épiceries, aux États-Unis, la FDA en a profité pour annoncer une politique de flexibilité temporaire à propos des étiquettes alimentaires... la Canada emboîtera-t-il le pas? Et cette "flexibilité" permettra-t-elle des omissions ou des substitutions inconvenantes pour les consommateurs?
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1377
Je vous parle aussi des résultats d'autopsie et thromboembolie veineuse publiés dans la revue Annals of Internal Medicine:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1375
L'OHSA explique, pour sa part, que dans l'air frais, on retrouve 20,95% d'oxygène et que sous 19,5% d'oxygène par volume, l'atmosphère dans le masque facial devient "déficiente en oxygène"... c'est la puissante OHSA qui le dit:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1385
Il est aussi question de distanciation sociale et de suivis de contacts mais j'en profite pour approfondir le lien des 300,000 traceurs "humains" qui pourraient être embauchés, sous peu, aux États-Unis et dans l'État de New York, ça se passe en partenariat, entre autre, avec l'association à but non lucratif Resolve To Save Lives.
Cette organisation a d'ailleurs été financée à hauteur de 225M$US par Bloomberg Philanthropies, la Fondation Bill & Melinda Gates et Gates Philanthropy Partners ainsi qu'avec le soutien de la Fondation Chan Zuckerberg (CZI).
Et dans CZI, on retrouve Osi Imeokparia qui a été CPO pour la campagne présidentielle "Hillary for America" et Cori Bargmann qui est neurobiologie et généticienne, à la Rockefeller University.
Ce sont ces gens qui exercent une influence décisive sur la "nouvelle normale" de la "crise sanitaire" qui a des échos aussi bien à l'OMS que dans tous les pays qui sont alignés sur ses directives... incluant le Canada et le Québec.
= = = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = = =
Vous aimez mon travail? Vous pouvez m'aider à continuer avec un don car je consacre une bonne partie de mon temps à éveiller le plus grand nombre de personnes à leur plein potentiel, en pleine conscience:
PayPal: https://www.paypal.me/logixca
DonorBox: https://donorbox.org/claude-gelinas
Merci de tout coeur à ceux qui m'aident car sans vous, je ne pourrais pas continuer.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1382
Lorsqu'un agent de Garda World "bousculé" porte plainte contre un client de la Banque nationale qui a été au guichet automatique pour ensuite être interdit de sortie, jusqu'à l'arrivée des policiers qui l'ont interpelé, sous le regard d'une employés de la banque, on prend conscience des dérives de la "crise sanitaire" sur plusieurs aspects de nos vies:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1381
Pendant que vous étiez occupés à suivre le sens dans les allées des épiceries, aux États-Unis, la FDA en a profité pour annoncer une politique de flexibilité temporaire à propos des étiquettes alimentaires... la Canada emboîtera-t-il le pas? Et cette "flexibilité" permettra-t-elle des omissions ou des substitutions inconvenantes pour les consommateurs?
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1377
Je vous parle aussi des résultats d'autopsie et thromboembolie veineuse publiés dans la revue Annals of Internal Medicine:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1375
L'OHSA explique, pour sa part, que dans l'air frais, on retrouve 20,95% d'oxygène et que sous 19,5% d'oxygène par volume, l'atmosphère dans le masque facial devient "déficiente en oxygène"... c'est la puissante OHSA qui le dit:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=1385
Il est aussi question de distanciation sociale et de suivis de contacts mais j'en profite pour approfondir le lien des 300,000 traceurs "humains" qui pourraient être embauchés, sous peu, aux États-Unis et dans l'État de New York, ça se passe en partenariat, entre autre, avec l'association à but non lucratif Resolve To Save Lives.
Cette organisation a d'ailleurs été financée à hauteur de 225M$US par Bloomberg Philanthropies, la Fondation Bill & Melinda Gates et Gates Philanthropy Partners ainsi qu'avec le soutien de la Fondation Chan Zuckerberg (CZI).
Et dans CZI, on retrouve Osi Imeokparia qui a été CPO pour la campagne présidentielle "Hillary for America" et Cori Bargmann qui est neurobiologie et généticienne, à la Rockefeller University.
Ce sont ces gens qui exercent une influence décisive sur la "nouvelle normale" de la "crise sanitaire" qui a des échos aussi bien à l'OMS que dans tous les pays qui sont alignés sur ses directives... incluant le Canada et le Québec.
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