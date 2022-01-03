LIVE ORGAN TRANSPLANTS OR MURDER; ΔΩΡΕΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ? https://ugetube.com/watch/Vc6zuKgqrptXeCf , https://rumble.com/vrunc1-live-organ-transplants-or-murder-.html .

Man pronounced brain dead walking, talking. Ξύπνησε από κώμα λίγο πριν γίνει δωρητής οργάνων! https://www.brighteon.com/ae3ca3e7-49c9-471d-90cf-fe10e64f726d , https://ugetube.com/watch/flR8tAyuQS2QR4y , https://rumble.com/vrur13-man-pronounced-brain-dead-walking-talking.-.html .





ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΑ: ΟΧΙ ΣΤΙΣ "ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ" ΜΕ ΤΗΝ "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΡΕΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ" http://www.freevolition.gr/killerstate.htm ... Είναι μια καλά προμελετημένη δολοφονία η αφαίρεση ζωτικών οργάνων από τούς λεγόμενους "εγκεφαλικά νεκρούς" ασθενείς, οι οποίοι είναι ζωντανοί και πολλές φορές έχουν ανανήψει όπως γνωρίζουμε από τα ιατρικά δεδομένα! Γι' αυτό οι ιατροί χρειάζονται αναισθησιολόγο πριν την αφαίρεση των οργάνων τους γιατί δεν είναι νεκροί οι "εγκεφαλικά νεκροί" όπως τους ονομάζουν οι επίορκοι ιατροί που τους δολοφονούν ενώ ζητάτε τώρα με "ανθρωποκτόνο νόμο" να αποδεχτούμε την δολοφονία μας "αυτοκτονώντας στην ουσία", καθώς θεωρείτε, ως αντίχριστοι κανίβαλοι μασόνοι σιωνιστές, εκ των πρότερων ότι "συναινούμε σε αυτή την δολοφονία" και την βαπτίζετε "δωρεά οργάνων". ("ΜΟΝΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΔΟΤΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ" ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΣ "ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΣ" ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΝΗΨΕΙ ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΝΑΡΚΩΝΕΤΑΙ Ο ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΔΟΤΗΣ! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΦΟΝΟ ΕΚ ΠΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΦΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΙΟ ΔΟΤΗ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ...).

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ "ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ" ΕΙΝΑΙ ΝΑΡΚΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΕΚΡΑ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΟΥΝ "ΒΙΑΙΑ" ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ... ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ... ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΝΑΡΚΩΝΑΝ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΑΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΟΙ ΝΑΖΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ...





Η Παγίδα της Δωρεάς οργάνων https://sites.google.com/site/orthodoxy1054/e-pagida-tes-doreas-organon

Δωρεά οργάνων, η Απάτη με αποδείξεις: «Ο “εγκεφαλικός θάνατος” δεν είναι θάνατος» (Διακήρυξη επιστημόνων) https://sites.google.com/site/orthodoxy1054/dorea-organon-e-apate-me-apodeixeis-o-enkephalikos-thanatos-den-einai-thanatos-diakeryxe-epistemonon-

Ξύπνησε από κώμα λίγο πριν γίνει δωρητής οργάνων (βίντεο) όπως επίσης και πλήθος άλλων ανθρώπων! https://sites.google.com/site/orthodoxy1054/xypnese-apo-koma-ligo-prin-ginei-doretes-organon-binteo

Χρειάζομαι πληροφορίες για το πως ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΩ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) δωρητής οργάνων , βάση του νέου Νόμου 3984 του 2011 στον οποίο καθιερώνεται το παράλογο μέτρο της «εικαζόμενης συναίνεσης» στη δωρεά ζωτικών οργάνων από τον κάθε πολίτη https://anti-ntp.blogspot.com/2011/07/blog-post_8247.html .

Δείτε και τις τεκμηριωμένες Επιστημονικές αναλύσεις για τις μεταμοσχεύσεις του Ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη. Μέρος πρώτο https://youtu.be/iEThun3-5VE , μέρος δεύτερο https://youtu.be/2oy2j8MxsGM .

Δείτε την εμπεριστατωμένη αποκάλυψη και για ένα επίσης φλέγον ζήτημα του Ιατρού Κυπριανού Χριστοδουλίδη: "Κάπηλοι της Ιατρικής επιστήμης" https://youtu.be/Op9zl1acSD0 .Περιπτώσεις γνήσιου ερμαφροδιτισμού δεν έχουν ποτέ περιγραφεί στην Ιατρική βιβλιογραφία. Εκείνο το οποίον γνωρίζουμε είναι ο ψευδής ερμαφροδιτισμός - συγγενής ιατρική χρωματοσωμική ανωμαλία - και η ενημερωτική παρουσίαση αυτή, σκοπό έχει να πληροφορήσει τον ακροατή, με την ευκαιρία του συμφώνου συμβίωσης των ομοφυλοφίλων, περί μιας κατηγορίας αυτών των ατόμων. Τα οποία έχασαν τον ερωτικό τους προσανατολισμό εξ αιτίας εκείνων που καπηλεύονται την Ιατρική επιστήμη. Το σιωνιστικό ιερατείο της σύγχρονης επιστήμης, όπως και αυτό των σιτιζόμενων από τα πρυτανεία της, λέω για τους βαρώνους της ενημερωτικής μας αποβλάκωσης, δεν επιτρέπουν ποτέ να ακουστούν τα ιατρικώς ισχύοντα και έχοντα. Αν υπάρχει ενδιαφερόμενος, θα τα ακούσει εδώ.