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A reunião de Bolsonaro com ministros em 22 de abril 2020
Brasil verde e amarelo
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2 views • May 25, 2020
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello autorizou a divulgação nesta sexta-feira, 22, do vídeo da reunião ministerial com Jair Bolsonaro no dia 22 de abril, no Palácio do Planalto.

0:00 = Braga Neto - Casa Civil
9:00 = Paulo Guedes - Economia
14:00 = Onyx Lorenzoni - Cidadania
18:18 = Rogério Marinho - Desenvolvimento Regional
23:36 = Ricardo Salles - Meio Ambiente
27:27 = Jair Bolsonaro - PR
43:45 = Sergio Moro - Justiça
45:40 =Gustavo Montezano - Presidente do BNDES
47:45 = Nelson Teich - Saúde
49:45 = Jair Bolsonaro - PR
51:20 = Nelson Teich - Saúde
53:10 = Tarcísio Freitas - Infraestrutura
55:45 = Pedro Duarte Guimarães - Presidente da Caixa
1:02:28 = Ernesto Araújo - Relações Exteriores
1:05:00 = Roberto Campos Neto - Presidente do Banco Central
1:09:23 = Damares Alves - Direitos Humanos
1:16:25 = Marcelo Antônio - Turismo
1:23:30 = Abraham Weintraub - Educação
1:28:20 = Jair Bolsonaro - PR
1:35:35 = Paulo Guedes - Economia
1:49:10 = Tereza Cristina - Agricultura
1:50:10 = Paulo Guedes - Economia
1:50:55 = Rubem Novaes - Presidente do Banco do Brasil

AVANTE BRASIL, POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO, SOLIDARIEDADE SEMPRE EM NOSSOS CORAÇÕES

https://www.youtube.com/watch?v=nfgv7DLdCqA
Keywords
brasilpoliticajoir bolsonaro
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