A reunião de Bolsonaro com ministros em 22 de abril 2020

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello autorizou a divulgação nesta sexta-feira, 22, do vídeo da reunião ministerial com Jair Bolsonaro no dia 22 de abril, no Palácio do Planalto.0:00 = Braga Neto - Casa Civil9:00 = Paulo Guedes - Economia14:00 = Onyx Lorenzoni - Cidadania18:18 = Rogério Marinho - Desenvolvimento Regional23:36 = Ricardo Salles - Meio Ambiente27:27 = Jair Bolsonaro - PR43:45 = Sergio Moro - Justiça45:40 =Gustavo Montezano - Presidente do BNDES47:45 = Nelson Teich - Saúde49:45 = Jair Bolsonaro - PR51:20 = Nelson Teich - Saúde53:10 = Tarcísio Freitas - Infraestrutura55:45 = Pedro Duarte Guimarães - Presidente da Caixa1:02:28 = Ernesto Araújo - Relações Exteriores1:05:00 = Roberto Campos Neto - Presidente do Banco Central1:09:23 = Damares Alves - Direitos Humanos1:16:25 = Marcelo Antônio - Turismo1:23:30 = Abraham Weintraub - Educação1:28:20 = Jair Bolsonaro - PR1:35:35 = Paulo Guedes - Economia1:49:10 = Tereza Cristina - Agricultura1:50:10 = Paulo Guedes - Economia1:50:55 = Rubem Novaes - Presidente do Banco do BrasilAVANTE BRASIL, POVO UNIDO JAMAIS SERÁ VENCIDO, SOLIDARIEDADE SEMPRE EM NOSSOS CORAÇÕES