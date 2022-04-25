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L’HISTOIRE PERDUE DE LA TERRE PLANE - Épisode 7 par Ewaranon (EN FRANÇAIS !)
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73 views • April 25, 2022
"Il y a une guerre qui se déroule chez nous, et la plupart de l'ont même pas réalisé qu'il s'agit d'un type de guerre particulier et irrégulier : guerre silencieuse, guerre de l'information, guerre biologique. Une guerre aussi vieille que le temps lui-même. Une guerre entre les forces de la Lumière et celles des Ténèbres ; et nous sommes pris au milieu, à l'aube d'un Nouvel Âge. Une guerre pour le Verseau, le porteur d'eau." ~ Ewaranon
7. Le monde connu
Sur les Archives Internet https://archive.org/details/lhfe-7-vfstd ; et aussi sur
ITV – Information Très Vraie https://informationtresvraie.com/ et Odysee (diverses chaînes).
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