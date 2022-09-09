245) Nano-circuitos intra-corporais que encolhem e crescem sob microondas

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Resumo e antecedentes:
Existe uma espécie de camuflagem disfarçada da nanotecnologia injectada nas pessoas. Os cristais encolhem e crescem sob níveis específicos de exposição a emissões de microondas. Assim, a exposição 4G controla a auto-montagem por campos electromagnéticos e o 5G tem tudo a ver com a colheita e o piratear de informação e dados, com a adição da velocidade da luz. Assim, o engenheiro está certo. 244) Stew Peters e Mark Steele: o segredo do 5Ghttps://www.brighteon.com/946ecfa5-c5c3-4b7c-8aaa-557903d601dd
Créditos para o Canal Stew Peters Network, Setembro 07, 2022: NEW Nano Circuit Discovery: Frequencies from Phones, Laptops Build Circuits: https://rumble.com/v1j38wr-new-nano-circuit-discovery-frequencies-from-phones-laptops-build-circuits.html
Créditos para o Canal Stew Peters Network, Agosto 15, 2022:
Exclusive Horrific Images: Circuits In Covid Jab Internet Router Causes Circuits To Self Assemble: https://rumble.com/v1g4dcl-exclusive-horrific-images-circuits-in-covid-jab-internet-router-causes-circ.html
Nov 22 2021 | Controlling Nanoparticle Size with Graphene Oxide and Microwave Radiation: https://www.azonano.com/article.aspx?ArticleID=5884
Ver também:
248) Não se trata de contágio das pessos injectadas, mas de irradiação: https://www.brighteon.com/0158f122-b377-443f-a59c-fb1c9646a6a8
246) Novas telecomunicações quânticas: https://www.brighteon.com/4f2662bf-fca9-4483-8d6c-456d36b8f555
244) Stew Peters e Mark Steele: o segredo do 5G: https://www.brighteon.com/946ecfa5-c5c3-4b7c-8aaa-557903d601dd
243) Grafeno, o elemento-chave: Drª Liliana Zelada: https://www.brighteon.com/1b859919-74f6-4034-87ee-73c77e6de426
242) Nevoeiro inteligente (smart dust): https://www.brighteon.com/f4b3f9a8-1559-4c96-be8a-190ea69c87ef
241) Contágio por EMF, não por grafeno: https://www.brighteon.com/1b859919-74f6-4034-87ee-73c77e6de426
240) Anatomia do sinal das antenas de tecnologia 5G: https://www.brighteon.com/6ffa0c6c-104f-4b90-b83e-afc817958e1d
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/