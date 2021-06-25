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Exfarmaceútica, la medicación es el principal problema de salud
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66 views • June 25, 2021
Exfarmacéutica: mi experiencia tras el mostrador
Entrevista con la exfarmacéutica Teresa Morera en relación a los mecanismos y peligros de los fármacos. Todo aquello que Teresa no pudo decir tras el mostrador de la farmacia durante 16 años, lo dice ahora ante las cámaras: el gran engaño/negocio que supone la venta de medicamentos. Tras descubrir que los medicamentos son el principal problema de la salud, Teresa deja el trabajo de farmacéutica y se convierte en activista de la Salud intentando que ejerzamos menos como ganado que va al matadero y más como seres humanos pensantes.
Tras licenciarse en Farmacia, Teresa trabajó un año en un laboratorio de análisis clínicos, y posteriormente 16 años detrás del mostrador en farmacias. El análisis profundo y crítico del entorno de su trabajo la lleva a cuestionarse lo que está haciendo y los conocimientos adquiridos en la facultad, decidiendo hacer un cambio radical, abandonando su antigua vida y esdudiando naturopatía, quiromasaje, reflexoterapia y homo-toxicología. Desde el año 2009 ejerce como naturópata y se dedica a divulgar el pensamiento crítico sobre la salud especulativa y las alternativas a la medicalización.
Entrevista con la exfarmacéutica Teresa Morera en relación a los mecanismos y peligros de los fármacos. Todo aquello que Teresa no pudo decir tras el mostrador de la farmacia durante 16 años, lo dice ahora ante las cámaras: el gran engaño/negocio que supone la venta de medicamentos. Tras descubrir que los medicamentos son el principal problema de la salud, Teresa deja el trabajo de farmacéutica y se convierte en activista de la Salud intentando que ejerzamos menos como ganado que va al matadero y más como seres humanos pensantes.
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