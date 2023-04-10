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Hijrah is Jihad immigration
Loxism (The irrational hatred of white Europeans by Jewish people.)
RAYSIS PERPS GO OUT OF THEIR WAY TO COME MY WAY.
10/4/23 G-ATRM OVERHEAD TWICE UNSAFE FLY REPORTED, PILOT OF THIS CRAFT IS NOT WHITE. MADE OVER 2000 UNSAFE FLY REPRTS FOR THIS AIR STALKER GOING BACK 18 YEARS.
PASSENGER JET , TWIN ENGINE PASSENGER JET G-JZHF? PLUMMETS DOWN OVER THE IN TRANSIT BUS 15M ALT THE PERP NEARLY CRASHED INTO BUS TIME OF INCIDENT 13:54HRS, LOCATION CRAMLINGTON , TWIN ENGINE PASSENGER JET NEARLY CRASHED INTO THE INTRANSIT 57A BUS A DIFFERENT ONE 14:14 hrs UNSAFE FLY REPORTED CAA.
G--SAJJ, G-TTOB, EI HGR, OVERHEAD GROUND LEVEL UNSAFE FLY REPORTED