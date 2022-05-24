ΟΙ ΑΓΙΟΜΑΧΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥ “ΝΕΟΥ ΠΑΓΚΑΡΙΟΥ” ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

67 views • May 24, 2022





Ρωτάνε στην ιστοσελίδα https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,

Είναι γνωστό από την Εκκλησιαστική ιστορία ότι όλοι είχαν εκκλησιαστική κοινωνία με τον αιρετικό Άρειο μέχρι να εκφράσει δημόσια και φανερά τις αιρέσεις του σε κάθε περιοχή που πήγαινε ώστε να διακόψουν μετά την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του ώσπου να καταδικαστεί και επίσημα από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Είχε ενημερώσει ποτέ ο Θεός έστω και έναν άγιο ή τους ορθόδοξους Επισκόπους μιας τοπικής Εκκλησίας να διακόψουν την Εκκλησιαστική κοινωνία εκ των προτέρων πριν τους πλησιάσει και εκφράσει, γυμνή τη κεφαλή, δημόσια την αίρεση του ο Άρειος; ΟΧΙ, γιατί ο Θεός μας χάρισε την ελεύθερη βούληση για να αποφασίζουμε με δική μας ευθύνη αν θα συνταχθούμε με την Αλήθεια του Χριστού ή με τα ψεύδη των αιρέσεων, με το φως ή το σκοτάδι, με τον Χριστό ή τον διάβολο. Μήπως φταίει ο Θεός γιατί δεν προείπε στους πρωτόπλαστους ότι ο πονηρός σκοπεύει να τους παραπλανήσει; Γιατί σεβάστηκε την Ελεύθερη Βούληση των πρωτοπλάστων ο Θεός ακόμη και όταν παράκουσαν την εντολή Του και αποστάτησαν για να γίνουν Θεοί δίχως τον Θεό όπως τους υποσχέθηκε ψευδώς ο διάβολος… Το προορατικό χάρισμα το δίνει ο Θεός όταν χρειάζεται για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας και όχι για να αφαιρέσει την ελεύθερη βούλησή μας, που ο ίδιος μας χάρισε μαζί με την υπευθυνότητα που απορρέει από την ελεύθερη επιλογή των πράξεών μας για τις οποίες όλοι κρινόμαστε. ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ.



ΡΩΤΑΝΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ; ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970 ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟ...

Ο ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΤΟ 2006 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ



Αυτό που "κρύβουν" οι ελάχιστοι ημερολάτρες παλαιοημερολογίτες των αμέτρητων παράνομων ψευδοσυνόδων, από τους ελάχιστους που παρασύρουν, είναι ότι "χρησιμοποιεί" η Εκκλησία το ημερολόγιο και δεν το "ακολουθεί" σαν πάτριο αμετάβλητο δόγμα. Για αυτό το παλαιό και νέο διορθωμένο ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα δεν μπορεί να μας ρίξει σε καμία αίρεση ούτε να προωθήσει τον Οικουμενισμό αν είμαστε ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΜΑΧΟΙ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΕΣ ΤΟΥ “ΝΕΟΥ ΠΑΓΚΑΡΙΟΥ” ΣΥΚΟΦΑΝΤΟΥΝ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΪΣΙΟ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 https://ugetube.com/watch/KCU5POjDwF9psgg Ρωτάνε στην ιστοσελίδα https://agiooros.org/viewtopic.php?f=93& ;t=17577&p=40511&sid=dc183038fa236103a8cb2b910dbffdfe#p40511 γιατί ο Άγιος Παΐσιος το 1992 https://youtu.be/tgda4o3Ci1U είχε εκκλησιαστική κοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος δεν είχε κηρύξει αίρεση γυμνή τη κεφαλή, δηλαδή, δημόσια και φανερά μέχρι τότε όπως αργότερα έπραξε το 2006 https://www.brighteon.com/1a8ba984-1252-4f8a-ac3c-a3e5f409ec49 και το 2014 που είδαμε και από τα διεθνή ΜΜΕ για πρώτη φορά όλοι τα αιρετικά φρονήματα πλέον του αιρεσιάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος μνημόνευσε τον αμετανόητο αντίχριστο «αλάθητο» αιρετικό Πάπα της Ρώμης ως αγιότατη κεφαλή της Εκκλησίας https://rumble.com/vhp893-29730567.html https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX . Ο άγιος Παΐσιος κοιμήθηκε το 1994 πριν εκφράσει το αιρετικό του πρόσωπο ο Βαρθολομαίος δημόσια και φανερά. Ωστόσο οι αγιομάχοι με απύθμενη κουτοπονηριά παρουσιάζουν σήμερα ένα βίντεο https://youtu.be/wKGWnFEfsys από το 1991 όπου ισχυρίζονται ότι εκφράζει κάποιες αιρετικές θέσεις από τότε ο Βαρθολομαίος τις οποίες θα έπρεπε να γνωρίζει με το προορατικό του χάρισμα ο Παΐσιος και ότι ο Θεός δεν θα τον άφηνε να πέσει στην πλάνη αν ήταν άγιος… Πώς ξέρουν οι αγιομάχοι αν ο Παΐσιος γνώριζε για τις αιρετικές πλάνες του Βαρθολομαίου, που όπως λένε σήμερα ο Βαρθολομαίος είχε εκφράσει το 1991 και τι πνευματική διαύγεια είχε τα 1992 μόλις 2 έτη πριν κοιμηθεί;;Είναι γνωστό από την Εκκλησιαστική ιστορία ότι όλοι είχαν εκκλησιαστική κοινωνία με τον αιρετικό Άρειο μέχρι να εκφράσει δημόσια και φανερά τις αιρέσεις του σε κάθε περιοχή που πήγαινε ώστε να διακόψουν μετά την εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του ώσπου να καταδικαστεί και επίσημα από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο. Είχε ενημερώσει ποτέ ο Θεός έστω και έναν άγιο ή τους ορθόδοξους Επισκόπους μιας τοπικής Εκκλησίας να διακόψουν την Εκκλησιαστική κοινωνία εκ των προτέρων πριν τους πλησιάσει και εκφράσει, γυμνή τη κεφαλή, δημόσια την αίρεση του ο Άρειος; ΟΧΙ, γιατί ο Θεός μας χάρισε την ελεύθερη βούληση για να αποφασίζουμε με δική μας ευθύνη αν θα συνταχθούμε με την Αλήθεια του Χριστού ή με τα ψεύδη των αιρέσεων, με το φως ή το σκοτάδι, με τον Χριστό ή τον διάβολο. Μήπως φταίει ο Θεός γιατί δεν προείπε στους πρωτόπλαστους ότι ο πονηρός σκοπεύει να τους παραπλανήσει; Γιατί σεβάστηκε την Ελεύθερη Βούληση των πρωτοπλάστων ο Θεός ακόμη και όταν παράκουσαν την εντολή Του και αποστάτησαν για να γίνουν Θεοί δίχως τον Θεό όπως τους υποσχέθηκε ψευδώς ο διάβολος… Το προορατικό χάρισμα το δίνει ο Θεός όταν χρειάζεται για την σωτηρία της αθάνατης ψυχής μας και όχι για να αφαιρέσει την ελεύθερη βούλησή μας, που ο ίδιος μας χάρισε μαζί με την υπευθυνότητα που απορρέει από την ελεύθερη επιλογή των πράξεών μας για τις οποίες όλοι κρινόμαστε. ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ.ΡΩΤΑΝΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ; ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1970 ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟ...Ο ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΔΕΙΞΕ ΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΑ ΤΟ 2006 ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ https://www.brighteon.com/1a8ba984-1252-4f8a-ac3c-a3e5f409ec49 ΑΛΛΑ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ, ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ 1994... ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ ΤΟ 1920!!!!! (ΤΟΝ ΕΜΠΛΕΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΤΟΥΣ).Αυτό που "κρύβουν" οι ελάχιστοι ημερολάτρες παλαιοημερολογίτες των αμέτρητων παράνομων ψευδοσυνόδων, από τους ελάχιστους που παρασύρουν, είναι ότι "χρησιμοποιεί" η Εκκλησία το ημερολόγιο και δεν το "ακολουθεί" σαν πάτριο αμετάβλητο δόγμα. Για αυτό το παλαιό και νέο διορθωμένο ημερολόγιο του ειδωλολάτρη Ιουλίου Καίσαρα δεν μπορεί να μας ρίξει σε καμία αίρεση ούτε να προωθήσει τον Οικουμενισμό αν είμαστε ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ https://rumble.com/v14rbkr-freevolition.grorthodoxy-homology.htm.html απο την παναίρεση του Οικουμενισμού. Δηλαδή, αν δεν έχουμε "εκκλησιαστική κοινωνία" με τους αιρετικούς ("μνημόσυνο αιρετικού οικουμενιστή ψευδεπισκόπου, συλλείτουργα και συμπροσευχές") ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ και εφόσον διατηρούμε τον Πασχάλιο Κανόνα που μόνον αυτόν όρισε ως όρο της η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος για να εορτάζουμε το Άγιο Πάσχα μετά το Πάσχα των Εβραίων, όπως γίνεται και με τα δύο ημερολόγια στην Ελλάδα... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ https://ugetube.com/watch/KCU5POjDwF9psgg Keywords christsalvationtruthzionismrfidantichrist666orthodoxyheretic-ecumenism-and-rfid-of-the-antichrist-666

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