Raúl Izquierdo, ganadero y emprendedor en el entorno rural.

El torero Imanol Sánchez se desplaza con #LaCasaDelToro hasta la localidad zaragozana de Codo, a pocos km de Belchite, donde pastan las reses del joven ganadero Raúl Izquierdo, una ganadería destinada a los festejos taurinos populares.



Raúl, un emprendedor en el entorno rural cuenta lo sacrificado que es el día a día en una ganadería de reses bravas.