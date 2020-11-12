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Raúl Izquierdo, ganadero y emprendedor en el entorno rural.
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2 views • November 12, 2020
El torero Imanol Sánchez se desplaza con #LaCasaDelToro hasta la localidad zaragozana de Codo, a pocos km de Belchite, donde pastan las reses del joven ganadero Raúl Izquierdo, una ganadería destinada a los festejos taurinos populares.
Raúl, un emprendedor en el entorno rural cuenta lo sacrificado que es el día a día en una ganadería de reses bravas.
Raúl, un emprendedor en el entorno rural cuenta lo sacrificado que es el día a día en una ganadería de reses bravas.
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