Direktedemokrati Pass eller CORONA PASS.

Vi belyser forskjellen mellom Folkets Eget Direktedemokrati PASS og Globalistenes CORONA PASS.

Nå har du det helt reelle valget.

Velger Direktedemokrati passet som gir deg frihet, selvstendighet og fulle rettigheter.



Eller velger du Globalistenes CORONA PASS tvang internering og fullstendig ufrihet.



VALGET ER DITT!