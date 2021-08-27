Kära Svenskar... VAKNA!! 🇸🇪

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Kära Svenskar... VAKNA!! 🇸🇪
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254 views • August 27, 2021
Börje Peratts varning till svenskarna den 22 juli 2021.
Sverige befinner sig i krig. Jo du hörde rätt. Sveriges riksdag har sedan början av år 2020 inrättat en krigsdelegation (https://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-myndigheter-och-namnder/Krigsdelegationen/) och det är en minoritet av ledamöterna som styr. Men mot vem och vad krigar vi? Ett influensavirus som enligt statistik inte är värre än vad vi tidigare klarat av med naturliga medel. I praktiken innebär denna av riksdagen upprättade nödsituation en plikt att försvara Sverige mot utländsk fientlig makt. Men problemet är att Sverige liksom många andra länder upprättat samarbete med fienden. Dvs de ”globala företag” som installerat sig i WHO (världshälsoorganisationen) (https://humanismkunskap.org/2020/04/24/who-en-terrorist-leder-varldshalsan-och-vi-fick-coronahysteri/) och i länders hälsovårdande myndigheter och tagit över makten. https://humanismkunskap.org/2020/04/13/kan-vi-lita-pa-who-och-folkhalsomyndigheten/
Läs vidare här: https://borjeperatt.wordpress.com/2021/07/23/julital-2021-alarm/
1) Judepasset var från början 1938 ett förslag från Tage Erlander, Socialdemokraterna. https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-1930-talet/ett-j-i-alla-tyska-judars-pass
2) Lockstep och Event201
https://vetamera764844872.wordpress.com/2021/05/14/lockstep-lock-step/
https://vetamera764844872.wordpress.com/2021/07/24/event-201/
3) Falsklarm! Medier orsakar panik i samhället och tumult på sjukhus
https://humanismkunskap.org/2021/04/14/falsklarm-medier-orsakar-panik-i-samhallet-och-tumult-pa-sjukhus/
4) Antihumanismen – “Galna covsjukan” – pandemilag – diktatur
https://humanismkunskap.org/2020/12/11/antihumanismen-galna-covsjukan-pandemilag-diktatur/
5) Pfizers visselblåsare
https://humanismkunskap.org/2021/05/01/pfizers-visselblasare/
6) Läkarupprop mot restriktioner och för bättre skydd för riskgrupper
https://humanismkunskap.org/2021/04/14/lakarupprop-mot-restriktioner-och-for-battre-skydd-for-riskgrupper/
7) Att lura befolkningen till självförstörelse
https://humanismkunskap.org/2021/06/10/att-lura-befolkningen-till-sjalvforstorelse/
8) Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)
https://humanismkunskap.org/2020/12/14/corona-en-gigantisk-bluff-atgarderna-ar-extremt-skadliga-vetenskaplig-studie/
9) Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter
https://humanismkunskap.org/2020/09/15/obducenten-fann-inget-virus-i-pastadda-covid19-patienter/
10) Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts..
https://humanismkunskap.org/2020/11/20/topplakare-fastslar-coronaviruskrisen-ar-den-storsta-bluff-som-nagonsin-har-begatts-mot-en-intet-ont-anande-allmanhet/
11) Alarmerande ökning av skadade och döda från mRNA-vacciner kräverbrådskande åtgärder
https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2021/05/26/alarmerande-okning-av-skadade-och-doda-fran-mrna-vacciner-kraver-bradskande-atgarder/
12) Allvarliga biverkningar av covid19-vaccin
https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2021/04/23/allvarliga-biverkningar-av-covid19-vaccin/
Om Börje Peratt
https://borjeperatt.wordpress.com/borje-peratt/
https://borjeperatt.wordpress.com/about/
Börjes officiella hemsida
https://peratt.se/
Sverige befinner sig i krig. Jo du hörde rätt. Sveriges riksdag har sedan början av år 2020 inrättat en krigsdelegation (https://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Riksdagens-myndigheter-och-namnder/Krigsdelegationen/) och det är en minoritet av ledamöterna som styr. Men mot vem och vad krigar vi? Ett influensavirus som enligt statistik inte är värre än vad vi tidigare klarat av med naturliga medel. I praktiken innebär denna av riksdagen upprättade nödsituation en plikt att försvara Sverige mot utländsk fientlig makt. Men problemet är att Sverige liksom många andra länder upprättat samarbete med fienden. Dvs de ”globala företag” som installerat sig i WHO (världshälsoorganisationen) (https://humanismkunskap.org/2020/04/24/who-en-terrorist-leder-varldshalsan-och-vi-fick-coronahysteri/) och i länders hälsovårdande myndigheter och tagit över makten. https://humanismkunskap.org/2020/04/13/kan-vi-lita-pa-who-och-folkhalsomyndigheten/
Läs vidare här: https://borjeperatt.wordpress.com/2021/07/23/julital-2021-alarm/
1) Judepasset var från början 1938 ett förslag från Tage Erlander, Socialdemokraterna. https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-1930-talet/ett-j-i-alla-tyska-judars-pass
2) Lockstep och Event201
https://vetamera764844872.wordpress.com/2021/05/14/lockstep-lock-step/
https://vetamera764844872.wordpress.com/2021/07/24/event-201/
3) Falsklarm! Medier orsakar panik i samhället och tumult på sjukhus
https://humanismkunskap.org/2021/04/14/falsklarm-medier-orsakar-panik-i-samhallet-och-tumult-pa-sjukhus/
4) Antihumanismen – “Galna covsjukan” – pandemilag – diktatur
https://humanismkunskap.org/2020/12/11/antihumanismen-galna-covsjukan-pandemilag-diktatur/
5) Pfizers visselblåsare
https://humanismkunskap.org/2021/05/01/pfizers-visselblasare/
6) Läkarupprop mot restriktioner och för bättre skydd för riskgrupper
https://humanismkunskap.org/2021/04/14/lakarupprop-mot-restriktioner-och-for-battre-skydd-for-riskgrupper/
7) Att lura befolkningen till självförstörelse
https://humanismkunskap.org/2021/06/10/att-lura-befolkningen-till-sjalvforstorelse/
8) Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)
https://humanismkunskap.org/2020/12/14/corona-en-gigantisk-bluff-atgarderna-ar-extremt-skadliga-vetenskaplig-studie/
9) Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter
https://humanismkunskap.org/2020/09/15/obducenten-fann-inget-virus-i-pastadda-covid19-patienter/
10) Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts..
https://humanismkunskap.org/2020/11/20/topplakare-fastslar-coronaviruskrisen-ar-den-storsta-bluff-som-nagonsin-har-begatts-mot-en-intet-ont-anande-allmanhet/
11) Alarmerande ökning av skadade och döda från mRNA-vacciner kräverbrådskande åtgärder
https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2021/05/26/alarmerande-okning-av-skadade-och-doda-fran-mrna-vacciner-kraver-bradskande-atgarder/
12) Allvarliga biverkningar av covid19-vaccin
https://borjeperattexplorer.wordpress.com/2021/04/23/allvarliga-biverkningar-av-covid19-vaccin/
Om Börje Peratt
https://borjeperatt.wordpress.com/borje-peratt/
https://borjeperatt.wordpress.com/about/
Börjes officiella hemsida
https://peratt.se/
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