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Info - Le port du masque a-t-il des bienfaits ou même des avantages ?
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7 views • September 07, 2020
Extrait de la vidéo d'Alcyon Pléyades n° 97.
Je tiens à dire que je ne suis pas en accord avec leurs croyances extraterrestres, leurs super héros sauveurs qui viennent d'une autre galaxie, mais bon, chacun croit ce qu'il veut.
Pour ce qui est des soucoupes volantes... elles existent bel et bien, elles ne viennent pas de l'espace mais des hangars d'armements secret de certains gouvernements "US et Russe" par exemple.
Je tiens à dire que je ne suis pas en accord avec leurs croyances extraterrestres, leurs super héros sauveurs qui viennent d'une autre galaxie, mais bon, chacun croit ce qu'il veut.
Pour ce qui est des soucoupes volantes... elles existent bel et bien, elles ne viennent pas de l'espace mais des hangars d'armements secret de certains gouvernements "US et Russe" par exemple.
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