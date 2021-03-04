Enorme Dinge passieren. Wir dürfen sie erleben. Passt auf Euch auf.

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55 views • March 04, 2021



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Wo stehen wir? - Es geht los!

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🔴 Heute offiziell: Der 19te Präsident und der 19te Vice-Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!

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Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: https://www.brighteon.com/channels/awaker ❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶Wo stehen wir? - Es geht los!B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥🔴 Heute offiziell: Der 19te Präsident und der 19te Vice-Präsident der Vereinigten Staaten von AmerikaШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords trumpusagreat awakening

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