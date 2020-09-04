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Kör, dilsiz, sağır olmaya devam edecek miyiz? BERLİN KORONA PROTESTOLARI (29.08.2020)
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18 views • September 04, 2020
Her şeyi denememe rağmen görüntü kalitesini düzeltemedim :(
Arzu edenler Bitchute kanalımızından daha kaliteli halini izleyebilir
► https://www.bitchute.com/video/bNQfofYW2iSJ/
Bu görüntüleri ana akım medyada göremezsiniz ! Sadece özgür medyada bulabilirsiniz. 29.08.2020'de Berlin Korona Protestolarında ne kadar çok insanın olduğuna kendiniz karar verin.
29 Ağustos 2020'de saat 14:04 ile 14:58 arası Berlin Korona Protestolarının kaydı. Siegessäule (Zafer Anıtı) 'nin önünden 17 Haziran Caddesi boyunca Friedrich Caddesine kadar.
Bu da dönüş yolunun videosu: https://youtu.be/KC3ggzGcXrE
29.08.2020, saat 15:22 - 16:42 arası
Dönüş videosu Friedrich Caddesi'ndeki insanları değil, sadece ağaçların altındaki bölgeyi gösteriyor. Siegessäule (Zafer Sütununun) 'nin diğer sokaklarında başka insanlar da vardı.
---
Yüzünü Göster Almanya (Alex Olivari)
Yüzünü Göster Almanya
Uyan artık ve hakların için savaş
Çocuklarını yeniden özgür bırak
Bırak tekrar şarkı söylesinler, oynasınlar, bağırsınlar
Yüzünü Göster Almanya - korkma
Aldatma ve manipüle etme konusunda ustalar
Bu işten çıkar sağlayan kim diye soruyorum kendime
Korku ve dehşetle daha kolay yönetiliyor
Ülkemizde bir bölünme meydana geliyor
Hey, burada anlamadığım bir şey mi oldu
Lütfen bana burada ne olduğunu söyle
Yüzünü Göster Almanya
Uyan artık ve hakların için savaş
Çocuklarını yeniden özgür bırak
Bırak tekrar nefes alsınlar, şarkı söylesinler, bağırsınlar
Yüzünü Göster Almanya – Korkma !
Hey yukardakiler, gerçekten bu kadar mı yozlaştınız?
Hala aynaya bakabiliyor musunuz?
İnsanların gerçekten hayatları mahvediliyor
Birçoğu bizi yalnız başına terk etmek zorunda kalıyor
Sadece hepimizi hasta ettiğini söylediğiniz bir şey bulduğunuz için
Yüzünü göster Almanya
Uyan artık ve hakların için savaş
Çocuklarını yeniden özgür bırak
Bırak tekrar nefes alsınlar, şarkı söylesinler, bağırsınlar
Yüzünü Göster Almanya
Ve biz çokuz ve gittikçe daha çok oluyoruz
Bizi görmezden gelseler ve karalasalar bile
Dayanıyoruz ve burada kalıyoruz
***
Sorulara İzin Verilmeli (Rin99er)
Fakat neden hiçbirinin alternatifi yok?
Ve neden bununla ilgili açık bir tartışma yok?
Neden tüm bunları sorgusuz kabul ediyoruz?
Ve neden eskisi gibi ikinci bir görüş yok?
Anlayamıyorum!
Kim – Nasıl – Nerde – Ne – Neden?
Her şey bittiğinde ne olacak?
Kim – Nasıl – Nerde – Ne – Neden?
Eskisi gibi devam mı edeceğiz yoksa idrak etmeye başlayacak mıyız?
Kim – Nasıl – Nerde – Ne – Neden?
Kör, dilsiz, sağır olmaya devam edecek miyiz?
Kim – Nasıl – Nerde – Ne – Neden?
Eleştirmek istemiyorum ama sorulara izin verilmeli!
Size aktarmaya ihtiyaç duyuyorum.
Kafamda birçok düşünce var ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum.
Tüm bunların nerde sonlanacağını bilmiyorum ama bildiğim şey, tüm bu saçma şeyleri, dünü, bugünü geride bırakıp, yarına ulaşabilmek için her şeye baştan başlama fırsatı var.
Ve en önemlisi kendimizi sağ-sol, siyah-beyaz veya yaş gruplarına ayırmamalıyız.
Dayanışma içinde olmalıyız. Tek başımıza hareket etmemize gerek yok. Ekranlardaki küresel sahnelemeye, ana akım medyaya, bizim yerimize düşünenlere, gemiyi yönlendiren finansal elitlere, parti siyasetine, sahte demokrasiye ihtiyacımız yok. İşaretler bize nasıl olduğunu gösteriyor.
Daha fazla büyümeye dayalı bir sermaye sistemine, Bill Gates’e dünyanın ihtiyacı yok! Dünyanın tekrar bir Tupac (2Pac – 25 yaşında öldürülen ABD’li siyahi rap sanatçısı) ‘e ihtiyacı var.
İki-üç devrimci ve genel olarak çok daha fazla farkındalık,
uyumayı bırakın, uyanık olmanıza ihtiyacımız var
Hangi dinden olursanız olun, daha fazla huzur, daha az provokasyon ve daha fazla maneviyata ihtiyacımız var.
Hayata ve doğaya daha fazla saygıya, daha çok bilgilendirilmeye ve çok daha az sansüre ihtiyacımız var.
Ve kesinlikle daha fazla fesatlığa veya propagandaya ihtiyacımız yok.
Yalnız olmadığımı biliyorum o yüzden şimdi elinizi vicdanınıza koyun.
Sonunda Dünya’nın servetinin daha adil bir şekilde dağıtılmasının da zamanının geldiğini düşünenler kim? Söyle bana
Bunun bir şaka olduğunu düşünen ve sözde yetkililerin yüzüne karşı yalan söylediğinde çileden çıkanlar kim?
Tüm bunların kasıtlı yapıldığını ve öyle olmasaydı bugünkü durumda olmayacağımızı düşünenler kim?
Artık her şeyden vazgeçmemiz gerekiyorsa kendimizi neden havaya uçurmadığımızı düşünen kim?
Kim – Nasıl – Nerde – Ne – Neden?
Kaynaklar:
DAS seht ihr nicht auf ARD, ZDF & Co.: So viele Leute waren auf der Corona-Demo in Berlin! (29.08.)
► https://youtu.be/jMRaC-RhXKQ
„Deutschland zeig Dein Gesicht“ // Corona Aktuell (Alex Olivari)
► https://youtu.be/WBEFjtq3R18
Rin99er - Fragen (muss erlaubt sein) | Corona Aktuell
► https://youtu.be/89J39g1ItWQ
Corona Demo 29.08.2020 | Luftaufnahmen | 4K
► https://youtu.be/l5x17JnDvjU
Corona-Demo in Berlin am 29.08.2020, 14-15 Uhr – Zeitraffer von der Siegessäule zur Friedrichsstraße
► https://youtu.be/MwPkb1klyHo
Corona-Demo in Berlin am 29.08.2020, 14-15 Uhr – von der Siegessäule zur Friedrichsstraße
► https://youtu.be/GtrbWOc47mQ
Arzu edenler Bitchute kanalımızından daha kaliteli halini izleyebilir
► https://www.bitchute.com/video/bNQfofYW2iSJ/
Bu görüntüleri ana akım medyada göremezsiniz ! Sadece özgür medyada bulabilirsiniz. 29.08.2020'de Berlin Korona Protestolarında ne kadar çok insanın olduğuna kendiniz karar verin.
29 Ağustos 2020'de saat 14:04 ile 14:58 arası Berlin Korona Protestolarının kaydı. Siegessäule (Zafer Anıtı) 'nin önünden 17 Haziran Caddesi boyunca Friedrich Caddesine kadar.
Bu da dönüş yolunun videosu: https://youtu.be/KC3ggzGcXrE
29.08.2020, saat 15:22 - 16:42 arası
Dönüş videosu Friedrich Caddesi'ndeki insanları değil, sadece ağaçların altındaki bölgeyi gösteriyor. Siegessäule (Zafer Sütununun) 'nin diğer sokaklarında başka insanlar da vardı.
---
Yüzünü Göster Almanya (Alex Olivari)
Yüzünü Göster Almanya
Uyan artık ve hakların için savaş
Çocuklarını yeniden özgür bırak
Bırak tekrar şarkı söylesinler, oynasınlar, bağırsınlar
Yüzünü Göster Almanya - korkma
Aldatma ve manipüle etme konusunda ustalar
Bu işten çıkar sağlayan kim diye soruyorum kendime
Korku ve dehşetle daha kolay yönetiliyor
Ülkemizde bir bölünme meydana geliyor
Hey, burada anlamadığım bir şey mi oldu
Lütfen bana burada ne olduğunu söyle
Yüzünü Göster Almanya
Uyan artık ve hakların için savaş
Çocuklarını yeniden özgür bırak
Bırak tekrar nefes alsınlar, şarkı söylesinler, bağırsınlar
Yüzünü Göster Almanya – Korkma !
Hey yukardakiler, gerçekten bu kadar mı yozlaştınız?
Hala aynaya bakabiliyor musunuz?
İnsanların gerçekten hayatları mahvediliyor
Birçoğu bizi yalnız başına terk etmek zorunda kalıyor
Sadece hepimizi hasta ettiğini söylediğiniz bir şey bulduğunuz için
Yüzünü göster Almanya
Uyan artık ve hakların için savaş
Çocuklarını yeniden özgür bırak
Bırak tekrar nefes alsınlar, şarkı söylesinler, bağırsınlar
Yüzünü Göster Almanya
Ve biz çokuz ve gittikçe daha çok oluyoruz
Bizi görmezden gelseler ve karalasalar bile
Dayanıyoruz ve burada kalıyoruz
***
Sorulara İzin Verilmeli (Rin99er)
Fakat neden hiçbirinin alternatifi yok?
Ve neden bununla ilgili açık bir tartışma yok?
Neden tüm bunları sorgusuz kabul ediyoruz?
Ve neden eskisi gibi ikinci bir görüş yok?
Anlayamıyorum!
Kim – Nasıl – Nerde – Ne – Neden?
Her şey bittiğinde ne olacak?
Kim – Nasıl – Nerde – Ne – Neden?
Eskisi gibi devam mı edeceğiz yoksa idrak etmeye başlayacak mıyız?
Kim – Nasıl – Nerde – Ne – Neden?
Kör, dilsiz, sağır olmaya devam edecek miyiz?
Kim – Nasıl – Nerde – Ne – Neden?
Eleştirmek istemiyorum ama sorulara izin verilmeli!
Size aktarmaya ihtiyaç duyuyorum.
Kafamda birçok düşünce var ve bunları sizinle paylaşmak istiyorum.
Tüm bunların nerde sonlanacağını bilmiyorum ama bildiğim şey, tüm bu saçma şeyleri, dünü, bugünü geride bırakıp, yarına ulaşabilmek için her şeye baştan başlama fırsatı var.
Ve en önemlisi kendimizi sağ-sol, siyah-beyaz veya yaş gruplarına ayırmamalıyız.
Dayanışma içinde olmalıyız. Tek başımıza hareket etmemize gerek yok. Ekranlardaki küresel sahnelemeye, ana akım medyaya, bizim yerimize düşünenlere, gemiyi yönlendiren finansal elitlere, parti siyasetine, sahte demokrasiye ihtiyacımız yok. İşaretler bize nasıl olduğunu gösteriyor.
Daha fazla büyümeye dayalı bir sermaye sistemine, Bill Gates’e dünyanın ihtiyacı yok! Dünyanın tekrar bir Tupac (2Pac – 25 yaşında öldürülen ABD’li siyahi rap sanatçısı) ‘e ihtiyacı var.
İki-üç devrimci ve genel olarak çok daha fazla farkındalık,
uyumayı bırakın, uyanık olmanıza ihtiyacımız var
Hangi dinden olursanız olun, daha fazla huzur, daha az provokasyon ve daha fazla maneviyata ihtiyacımız var.
Hayata ve doğaya daha fazla saygıya, daha çok bilgilendirilmeye ve çok daha az sansüre ihtiyacımız var.
Ve kesinlikle daha fazla fesatlığa veya propagandaya ihtiyacımız yok.
Yalnız olmadığımı biliyorum o yüzden şimdi elinizi vicdanınıza koyun.
Sonunda Dünya’nın servetinin daha adil bir şekilde dağıtılmasının da zamanının geldiğini düşünenler kim? Söyle bana
Bunun bir şaka olduğunu düşünen ve sözde yetkililerin yüzüne karşı yalan söylediğinde çileden çıkanlar kim?
Tüm bunların kasıtlı yapıldığını ve öyle olmasaydı bugünkü durumda olmayacağımızı düşünenler kim?
Artık her şeyden vazgeçmemiz gerekiyorsa kendimizi neden havaya uçurmadığımızı düşünen kim?
Kim – Nasıl – Nerde – Ne – Neden?
Kaynaklar:
DAS seht ihr nicht auf ARD, ZDF & Co.: So viele Leute waren auf der Corona-Demo in Berlin! (29.08.)
► https://youtu.be/jMRaC-RhXKQ
„Deutschland zeig Dein Gesicht“ // Corona Aktuell (Alex Olivari)
► https://youtu.be/WBEFjtq3R18
Rin99er - Fragen (muss erlaubt sein) | Corona Aktuell
► https://youtu.be/89J39g1ItWQ
Corona Demo 29.08.2020 | Luftaufnahmen | 4K
► https://youtu.be/l5x17JnDvjU
Corona-Demo in Berlin am 29.08.2020, 14-15 Uhr – Zeitraffer von der Siegessäule zur Friedrichsstraße
► https://youtu.be/MwPkb1klyHo
Corona-Demo in Berlin am 29.08.2020, 14-15 Uhr – von der Siegessäule zur Friedrichsstraße
► https://youtu.be/GtrbWOc47mQ
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